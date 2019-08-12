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Майже 7 кілограмів і метр завдовжки: волинянин похизувався величезним уловом

Майже 7 кілограмів і метр завдовжки: волинянин похизувався величезним уловом
Волинянин похизувався величезним уловом – метровою щукою, яку піймав у селі Бубнів.

Світлини трофеїв оприлюднив Володимир Чабан у соцмережі Facebook, – пише volynua.

«29.09.19 6,700кг 95см і 1,900 на живця (спілка громади)і 3,700 12.08.19 на двойну вертушку», – підписав світлини рибалка.

Майже 7 кілограмів і метр завдовжки: волинянин похизувався величезним уловом
Майже 7 кілограмів і метр завдовжки: волинянин похизувався величезним уловом

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Теги: риба, щука, Волинь, улов, рибалка
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