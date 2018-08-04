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На «Бурштиновій осені 2019» перемогли колківчани

На «Бурштиновій осені 2019» перемогли колківчани
У селі Зміїнець Луцького району відбувся 10 обласний фестиваль «Заяви про себе і свою професію», який організували у рамках свята «Бурштинова осінь».

До участі в заході долучилися й представники Колківського вищого професійного училища, що у Маневицькому районі, – пише manevychi.rayon.

Також, аби заявити про себе, на фестивалі зібралися понад двадцять професійно-технічних і вищих навчальних закладів Волинської області. Обмінювалися досвідом і провідні спеціалісти, які вже реалізовують власні справи. Свої вміння показали флористи, швачки, перукарі та кулінари-початківці, чиї роботи оцінювали почесні члени Асоціації кулінарів України.

На «Бурштиновій осені 2019» перемогли колківчани


«Висококваліфіковані члени журі, представники асоціації кулінарів із різних регіонів України, дегустували нашу продукцію, давали цінні професійні поради та запрошували нашу команду на інші конкурси кулінарного мистецтва, які проводяться асоціацією», – прокоментувала директорка Колківського ВПУ Людмила Панасюк.

Згодом визначили й нагородили кращих, серед яких перше місце отримали представники Колківського вищого професійного училища.

На «Бурштиновій осені 2019» перемогли колківчани

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Теги: Колки, Волинь, бурштинова осінь, фестиваль професій
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