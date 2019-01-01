Двоє волинян отримали відзнаки від президента України
Сьогодні, 12:02
З нагоди Дня працівників освіти президент України Володимир Зеленський відзначив волинянин державними нагородами за значні особисті внески у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм.
Про це йдеться в указі на сайті глави держави.
Так, звання «Заслужений працівник освіти України» отримав Савельєв Микола Григорович – директор вищого комунального навчального закладу «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А.Ю.Кримського».
Також звання «Заслужений діяч науки і техніки України» присвоїли Марчуку Віктору Івановичу – завідувачеві кафедри Луцького національного технічного університету, професорові, доктору технічних наук.
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Про це йдеться в указі на сайті глави держави.
Так, звання «Заслужений працівник освіти України» отримав Савельєв Микола Григорович – директор вищого комунального навчального закладу «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А.Ю.Кримського».
Також звання «Заслужений діяч науки і техніки України» присвоїли Марчуку Віктору Івановичу – завідувачеві кафедри Луцького національного технічного університету, професорові, доктору технічних наук.
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