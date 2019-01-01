Без «аскорбінок» і дорогих медикаментів: розповіли, у яких осінніх дарунках шукати необхідні вітаміни





Порадами поділилася екс в.о міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун на



«Осінь — золота пора продажу безрецептурних препаратів, що буцімто мають зміцнити імунітет, наповнити нас вітамінами та запобігти інфекційним хворобам. Так, було би простіше, якби «аскорбінка» чи дорогий мультивітамінний комплекс вирішували всі питання здоров’я. Але ніт, бо нам потрібні не лише калорії, білки, жири, вуглеводи, вітаміни та мінерали, а решта корисностей, що дає справжня їжа, а не добавки», – написала Супрун і закликала покращувати здоров’я продуктами, що дарує осінній врожай.



Про вітамін А



Вітамін А є у тваринній їжі, а рослини містять його попередник — провітамін А. Він може накопичуватися в нашому організмі і не бути токсичним, на відміну від високих доз вітаміну А. Вітамін А та його похідні справді залучені в імунну відповідь. Аби не знати браку вітаміну А, радять споживати його попередника разом із гарбузами, морквою та обліпихою. Для засвоєння цього провітаміну потрібні жири і термічна обробка, тож гарбузовий суп зі сметаною — найкраще осіннє рішення.



Вітамін Е



Панує побутова думка, що вітамін Е вирішить всі складнощі із вільнорадикальним процесами, старінням, безпліддям і наслідками куріння. Він справді є потужним антиоксидантом, але приймати його додатково не конче. Вітаміну Е багато в соняшниковій олії, волоських горіхах і насінні. Радять обирати сиродавлену олію і не смажити на ній. Краще додати її до печеної картоплі. Щодо захисту шкіри від пошкодження димом і вихлопними газами, то варто обирати креми з вітаміном Е (токоферолом).



Вітамін D



Це — ще один важливий жиророзчинний вітамін, який потрібен для правильного обміну кальцію, здоров’я кишківника та адекватної роботи імунної системи. На городі його не знайти, хіба на ринку у відділі домашньої птиці. Ми споживаємо вітамін D в складі тваринної їжі, як-от яйця, печінка та жирна риба, а також утворюємо його самі із холестерину.



Перша реакція синтезу вітаміну D відбувається в шкірі під дією ультрафіолету. Тож про всяк випадок з жовтня по квітень багато лікарів радять приймати і дітям, і дорослим вітамін D. Та насправді добавки потрібні не всім і не завжди. Офіційні рекомендації радять вживати вітамін D додатково немовлятам і дітям до 5 років, людям із хворобами кишківника, нирок та печінки, темношкірим людям, що живуть в північних широтах, старшим за 65 років, веганам, а також тим, в кого лабораторно виявлена нестача цього вітаміну.



Щоб не перейматися браком вітаміну D, краще здати аналіз і проконсультуватися із лікарем щодо доцільності та дози добавок, але регулярно їсти яйця, гуляти та займатися спортом надворі в будь-яку погоду.



Вітамін С



Ударні дози аскорбінової кислоти не вирішать питання стійкості до інфекційних хвороб. Але якщо вам бракує цього вітаміну, то чекайте на часті застуди і легке утворення синців та непружну шкіру. Найкращими осінніми джерелами вітаміну С є обліпиха, червоний солодкий та гострий перці і броколі, приготована у пароварці. На обліпиху зверніть особливу увагу. В 100 грамах обліпихи в 15 разів більше вітаміну С, ніж в апельсинах, а також високий вміст цинку, магнію, заліза, та практично всі вітаміни. Зробіть зараз пюре із ягід обліпихи і порційно заморозьте, аби всю зиму пити гарячий запашний оранжевий вітамінний напій.



Фолієва кислота



Найкраще, що ви можете з’їсти восени, аби здобути потрібну дозу фолієвої кислоти, це шпинат та броколі. Пік їхнього врожаю припадає як раз на жовтень. Іншими нутріціологічними принадами броколі є високий вміст вітамінів К і С, заліза, магнію та калію. Варто готувати капусту в пароварці, мікрохвильовці чи робити із неї суп. Якщо ж її просто відварювати у воді, то все корисне, що в ній є, залишиться у воді.



Вітамін В1



Без тіаміну ми неспокійні і напружені. На щастя, осіннє меню нам його щедро пропонує: печена картопля в мундирі, гарбузи, кукурудзяна крупа (тобто банош) і пшоно. Українським фермерам і власникам городів варто уважно подивитися в бік сої, адже її паростки і молоді боби (едамаме) мають найвищий вміст вітаміну В1.



Вітамін В2



Рибофлавін, або вітамін В2 восени найкраще шукати не в аптеці, а на ринку чи в ліс — у білих грибах та шпинаті.



Вітамін В6



Найкраще його шукати в тваринній їжі, а не на городі: в яловичій і курячій печінці та яйцях. А з-поміж рослин ним найбільш багатий нут, або турецький горох, з якого роблять хумус та фалафель. Сухий нут недорого коштує, і є справді цінним джерелом вітамінів, клітковини та амінокислот.



Вітамін В12



Без цього вітаміну може відчуватися «туман в голові» та настати анемія, якщо в двох словах. На щастя, ми накопичуємо В12 про запас. На жаль, в городині його не знайти — але можна скористатися тим, що птицю ріжуть на зиму. Найвищий вміст В12 у печінці, серці, а також м’ясі і кисломолочному сирі. Якщо ви — вегани чи вегетаріанці, то контролюйте вміст гомоцистеїну та В12 в крові, і приймайте за потреби добавки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли про основний комплекс природних вітамінів, які людина повинна отримувати восени, аби не витрачатися на «аскорбінки» і дорогі медикаменти.Порадами поділилася екс в.о міністра охорони здоров’я Українина сторінці у Facebook.«Осінь — золота пора продажу безрецептурних препаратів, що буцімто мають зміцнити імунітет, наповнити нас вітамінами та запобігти інфекційним хворобам. Так, було би простіше, якби «аскорбінка» чи дорогий мультивітамінний комплекс вирішували всі питання здоров’я. Але ніт, бо нам потрібні не лише калорії, білки, жири, вуглеводи, вітаміни та мінерали, а решта корисностей, що дає справжня їжа, а не добавки», – написала Супрун і закликала покращувати здоров’я продуктами, що дарує осінній врожай.Вітамін А є у тваринній їжі, а рослини містять його попередник — провітамін А. Він може накопичуватися в нашому організмі і не бути токсичним, на відміну від високих доз вітаміну А. Вітамін А та його похідні справді залучені в імунну відповідь. Аби не знати браку вітаміну А, радять споживати його попередника разом із гарбузами, морквою та обліпихою. Для засвоєння цього провітаміну потрібні жири і термічна обробка, тож гарбузовий суп зі сметаною — найкраще осіннє рішення.Панує побутова думка, що вітамін Е вирішить всі складнощі із вільнорадикальним процесами, старінням, безпліддям і наслідками куріння. Він справді є потужним антиоксидантом, але приймати його додатково не конче. Вітаміну Е багато в соняшниковій олії, волоських горіхах і насінні. Радять обирати сиродавлену олію і не смажити на ній. Краще додати її до печеної картоплі. Щодо захисту шкіри від пошкодження димом і вихлопними газами, то варто обирати креми з вітаміном Е (токоферолом).Це — ще один важливий жиророзчинний вітамін, який потрібен для правильного обміну кальцію, здоров’я кишківника та адекватної роботи імунної системи. На городі його не знайти, хіба на ринку у відділі домашньої птиці. Ми споживаємо вітамін D в складі тваринної їжі, як-от яйця, печінка та жирна риба, а також утворюємо його самі із холестерину.Перша реакція синтезу вітаміну D відбувається в шкірі під дією ультрафіолету. Тож про всяк випадок з жовтня по квітень багато лікарів радять приймати і дітям, і дорослим вітамін D. Та насправді добавки потрібні не всім і не завжди. Офіційні рекомендації радять вживати вітамін D додатково немовлятам і дітям до 5 років, людям із хворобами кишківника, нирок та печінки, темношкірим людям, що живуть в північних широтах, старшим за 65 років, веганам, а також тим, в кого лабораторно виявлена нестача цього вітаміну.Щоб не перейматися браком вітаміну D, краще здати аналіз і проконсультуватися із лікарем щодо доцільності та дози добавок, але регулярно їсти яйця, гуляти та займатися спортом надворі в будь-яку погоду.Ударні дози аскорбінової кислоти не вирішать питання стійкості до інфекційних хвороб. Але якщо вам бракує цього вітаміну, то чекайте на часті застуди і легке утворення синців та непружну шкіру. Найкращими осінніми джерелами вітаміну С є обліпиха, червоний солодкий та гострий перці і броколі, приготована у пароварці. На обліпиху зверніть особливу увагу. В 100 грамах обліпихи в 15 разів більше вітаміну С, ніж в апельсинах, а також високий вміст цинку, магнію, заліза, та практично всі вітаміни. Зробіть зараз пюре із ягід обліпихи і порційно заморозьте, аби всю зиму пити гарячий запашний оранжевий вітамінний напій.Найкраще, що ви можете з’їсти восени, аби здобути потрібну дозу фолієвої кислоти, це шпинат та броколі. Пік їхнього врожаю припадає як раз на жовтень. Іншими нутріціологічними принадами броколі є високий вміст вітамінів К і С, заліза, магнію та калію. Варто готувати капусту в пароварці, мікрохвильовці чи робити із неї суп. Якщо ж її просто відварювати у воді, то все корисне, що в ній є, залишиться у воді.Без тіаміну ми неспокійні і напружені. На щастя, осіннє меню нам його щедро пропонує: печена картопля в мундирі, гарбузи, кукурудзяна крупа (тобто банош) і пшоно. Українським фермерам і власникам городів варто уважно подивитися в бік сої, адже її паростки і молоді боби (едамаме) мають найвищий вміст вітаміну В1.Рибофлавін, або вітамін В2 восени найкраще шукати не в аптеці, а на ринку чи в ліс — у білих грибах та шпинаті.Найкраще його шукати в тваринній їжі, а не на городі: в яловичій і курячій печінці та яйцях. А з-поміж рослин ним найбільш багатий нут, або турецький горох, з якого роблять хумус та фалафель. Сухий нут недорого коштує, і є справді цінним джерелом вітамінів, клітковини та амінокислот.Без цього вітаміну може відчуватися «туман в голові» та настати анемія, якщо в двох словах. На щастя, ми накопичуємо В12 про запас. На жаль, в городині його не знайти — але можна скористатися тим, що птицю ріжуть на зиму. Найвищий вміст В12 у печінці, серці, а також м’ясі і кисломолочному сирі. Якщо ви — вегани чи вегетаріанці, то контролюйте вміст гомоцистеїну та В12 в крові, і приймайте за потреби добавки.

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