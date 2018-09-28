«На щастя, на долю»: у місті на Волині – виставка короваїв, рушників і весільних світлин





Фестиваль стартував 6 жовтня, – інформує



Організатори підготували насичену подіями програму для жителів та гостей княжого міста.



У рамках дванадцятого фестивалю традиційної національної культури «Український коровай-сузір’я» із 11-ї до 19-ї відбуватимуться виставки короваїв, вишитих подушок, весільних світлин, рушників «На щастя, на долю», старовинних знарядь праці.







Також є можливість придбати продукції бджільництва, вироби народних умільців та хлібопекарської продукції.



Організатори фестивалю «Український коровай-сузір’я» – Володимир-Волинська райдержадміністрація, Володимир-Волинська районна рада та Устилузька міська та сільські ради.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському, у Слов’янському парку, відбувається дванадцятий фестиваль національної культури «Український коровай-сузір’я».Фестиваль стартував 6 жовтня, – інформує volynua Організатори підготували насичену подіями програму для жителів та гостей княжого міста.У рамках дванадцятого фестивалю традиційної національної культури «Український коровай-сузір’я» із 11-ї до 19-ї відбуватимуться виставки короваїв, вишитих подушок, весільних світлин, рушників «На щастя, на долю», старовинних знарядь праці.Також є можливість придбати продукції бджільництва, вироби народних умільців та хлібопекарської продукції.Організатори фестивалю «Український коровай-сузір’я» – Володимир-Волинська райдержадміністрація, Володимир-Волинська районна рада та Устилузька міська та сільські ради.

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