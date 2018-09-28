«На щастя, на долю»: у місті на Волині – виставка короваїв, рушників і весільних світлин
Сьогодні, 15:55
У Володимирі-Волинському, у Слов’янському парку, відбувається дванадцятий фестиваль національної культури «Український коровай-сузір’я».
Фестиваль стартував 6 жовтня, – інформує volynua.
Організатори підготували насичену подіями програму для жителів та гостей княжого міста.
У рамках дванадцятого фестивалю традиційної національної культури «Український коровай-сузір’я» із 11-ї до 19-ї відбуватимуться виставки короваїв, вишитих подушок, весільних світлин, рушників «На щастя, на долю», старовинних знарядь праці.
Також є можливість придбати продукції бджільництва, вироби народних умільців та хлібопекарської продукції.
Організатори фестивалю «Український коровай-сузір’я» – Володимир-Волинська райдержадміністрація, Володимир-Волинська районна рада та Устилузька міська та сільські ради.
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Фестиваль стартував 6 жовтня, – інформує volynua.
Організатори підготували насичену подіями програму для жителів та гостей княжого міста.
У рамках дванадцятого фестивалю традиційної національної культури «Український коровай-сузір’я» із 11-ї до 19-ї відбуватимуться виставки короваїв, вишитих подушок, весільних світлин, рушників «На щастя, на долю», старовинних знарядь праці.
Також є можливість придбати продукції бджільництва, вироби народних умільців та хлібопекарської продукції.
Організатори фестивалю «Український коровай-сузір’я» – Володимир-Волинська райдержадміністрація, Володимир-Волинська районна рада та Устилузька міська та сільські ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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