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«На щастя, на долю»: у місті на Волині – виставка короваїв, рушників і весільних світлин

«На щастя, на долю»: у місті на Волині – виставка короваїв, рушників і весільних світлин
У Володимирі-Волинському, у Слов’янському парку, відбувається дванадцятий фестиваль національної культури «Український коровай-сузір’я».

Фестиваль стартував 6 жовтня, – інформує volynua.

Організатори підготували насичену подіями програму для жителів та гостей княжого міста.

У рамках дванадцятого фестивалю традиційної національної культури «Український коровай-сузір’я» із 11-ї до 19-ї відбуватимуться виставки короваїв, вишитих подушок, весільних світлин, рушників «На щастя, на долю», старовинних знарядь праці.

«На щастя, на долю»: у місті на Волині – виставка короваїв, рушників і весільних світлин


Також є можливість придбати продукції бджільництва, вироби народних умільців та хлібопекарської продукції.

Організатори фестивалю «Український коровай-сузір’я» – Володимир-Волинська райдержадміністрація, Володимир-Волинська районна рада та Устилузька міська та сільські ради.

«На щастя, на долю»: у місті на Волині – виставка короваїв, рушників і весільних світлин


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Теги: Володимир-Волинський, фестиваль, Український коровай-сузір’я
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