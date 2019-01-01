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У Луцьку трапилася ДТП за участю вантажівки і легковика

У Луцьку трапилася ДТП за участю вантажівки і легковика
Поблизу Варшавського ринку у Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода: вантажівка в'їхала у легковик.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Аварія сталась 6 жовтня близько 13 години.

За словами очевидців, вантажівка DAF врізалась у Renault Megane. У легковика пошкоджена задня ліва частина.

Причиною ДТП, ймовірно, стало недотримання дистанції.

На місці пригоди працює патрульна поліція. Рух вулицею ускладнений.

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Теги: Луцьк, ДТП, Варшавський ринок
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