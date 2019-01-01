У Луцьку трапилася ДТП за участю вантажівки і легковика





Про це



Аварія сталась 6 жовтня близько 13 години.



За словами очевидців, вантажівка DAF врізалась у Renault Megane. У легковика пошкоджена задня ліва частина.



Причиною ДТП, ймовірно, стало недотримання дистанції.



На місці пригоди працює патрульна поліція. Рух вулицею ускладнений.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу Варшавського ринку у Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода: вантажівка в'їхала у легковик.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Аварія сталась 6 жовтня близько 13 години.За словами очевидців, вантажівка DAF врізалась у Renault Megane. У легковика пошкоджена задня ліва частина.Причиною ДТП, ймовірно, стало недотримання дистанції.На місці пригоди працює патрульна поліція. Рух вулицею ускладнений.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію