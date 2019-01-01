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«В Україні справді є проблема «осиротілих» округів», – мер Житомира в інтерв’ю луцькому телеканалу. ВІДЕО

«В Україні справді є проблема «осиротілих» округів», – мер Житомира в інтерв’ю луцькому телеканалу. ВІДЕО
Житомирській міський голова Сергій Сухомлин погодився, що в українських міста й справді існує проблема, пов'язана із появою округів без депутатів.

Тему "осиротілих" округів він обговорив з ведучим ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" Тарасом Шкітером під час інтерв'ю на 12 каналі. Повідомляє ІА "Конкурент".

Тарас Шкітер розповів міському голові про дослідження інформаційного агентства "Конкурент", які підтвердили, що округи, які не мають свого представника в раді, значно недоотримують коштів для розвитку. Журналісти довели це на на прикладі Луцька та Києва.

Відповідаючи на запитання ведучого, Сергій Сухомлин погодився, що проблема і справді існує:

"Ви абсолютн праві. Це справді так: є ситуація, що виборче законодавство привело до того, що існують округи без депутатів".

Мер зазначив, що в Житомирі немає спеціального фонду підтримки "осиротілих округів", як в Луцьку (Луцька міська рада з ініціативи депутата Андрія Покровського затвердила відповідну програму, згідно якої 1 мільйон 200 тисяч гривень з бюджету міста виділяється на потреби округів без депутатів). Проте, з його слів, місцеві депутати розуміють ситуацію і не тягнуть кошти зі своїх депутатських фондів виключно на власні округи.

"Кожних два тижні я проводжу прийом громадян, люди звертаються з тих округів, де нема депутата. Свої рішення ми приймаємо з урахуванням їхніх потреб", – резюмував Сергій Сухомлин.



Нагадаємо, раніше у спецпроекті "Протилежного погляду" міський голова Дніпра Борис Філатов назвав проблему округів без депутатів "реальною".

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Теги: мер, округ без депутатів, Луцьк, Житомир, Сергій Сухомлин, Тарас Шкітер
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