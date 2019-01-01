На Волині провели в останню путь загиблого бійця. ФОТО
Сьогодні, 21:42
У селі Мизово Старовижівського району попрощались із загиблим на Сході 28-річним Юрієм Тишиком.
Про це на сторінці у Facebook повідомив Матвій Олійник, - повідомляє газета "Вісник".
"Герой України Юрій Тишик - одноліток незалежної України! Помер від ворожої кулі снайпера 3 жовтня в зоні війни. Військові капелани, духовенство, побратими і весь український народ молимось за наших спочилих Захисників.Вічна пам`ять і Царство небесне", - йдеться у дописі.
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Про це на сторінці у Facebook повідомив Матвій Олійник, - повідомляє газета "Вісник".
"Герой України Юрій Тишик - одноліток незалежної України! Помер від ворожої кулі снайпера 3 жовтня в зоні війни. Військові капелани, духовенство, побратими і весь український народ молимось за наших спочилих Захисників.Вічна пам`ять і Царство небесне", - йдеться у дописі.
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