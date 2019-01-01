На Волині провели в останню путь загиблого бійця. ФОТО

Юрієм Тишиком.



Про це на сторінці у Facebook повідомив Матвій Олійник, - повідомляє газета



"Герой України Юрій Тишик - одноліток незалежної України! Помер від ворожої кулі снайпера 3 жовтня в зоні війни. Військові капелани, духовенство, побратими і весь український народ молимось за наших спочилих Захисників.Вічна пам`ять і Царство небесне", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Мизово Старовижівського району попрощались із загиблим на Сході 28-річнимПро це на сторінці у Facebook повідомив, - повідомляє газета "Вісник" "Герой України Юрій Тишик - одноліток незалежної України! Помер від ворожої кулі снайпера 3 жовтня в зоні війни. Військові капелани, духовенство, побратими і весь український народ молимось за наших спочилих Захисників.Вічна пам`ять і Царство небесне", - йдеться у дописі.

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