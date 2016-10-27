вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку демонтували незаконні конструкції. ФОТО

У Луцьку демонтували незаконні конструкції. ФОТО
У Луцьку продовжують зносити незаконно встановлені установлені кіоски та споруди.

Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти.

На виконання Програми впорядкування малих архітектурних форм, тимчасових споруд, металевих та дерев'яних конструкцій на території міста Луцька на 2019 рік, департаментом муніципальної варти активно проводиться демонтаж незаконно встановлених гаражів, сараїв, кіосків, огорож, обмежувачів руху автотранспорту.

З початку року лише департаментом демонтовано в місті 270 таких об'єктів.

Багато самовільно встановлених конструкцій власники демонтовують в добровільному порядку після відповідних попереджень працівників муніципальної варти.

Незаконні кіоски зразка 90-х років, гнилі сараї яким який вже понад 70 років та хаотично розміщені гаражі- все це вочевидь не сприяє тому аби місто Луцьк розвивалась та ставало сучасним та комфортним для життя всіх його мешканців.

Тому, департамент муніципальної варти за підтримки міської влади і надалі працюватиме над тим, щоб Луцьк був дійсно європейський містом та стояв попереду інших обласних центрів країни.

У Луцьку демонтували незаконні конструкції. ФОТО
У Луцьку демонтували незаконні конструкції. ФОТО
У Луцьку демонтували незаконні конструкції. ФОТО
У Луцьку демонтували незаконні конструкції. ФОТО
У Луцьку демонтували незаконні конструкції. ФОТО
У Луцьку демонтували незаконні конструкції. ФОТО
У Луцьку демонтували незаконні конструкції. ФОТО
У Луцьку демонтували незаконні конструкції. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: муніципали, Луцьк, кіоск, гараж, демонтаж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин пішов на відоме реаліті-шоу, щоб відновити стосунки з коханою
Сьогодні, 22:47
У Луцьку демонтували незаконні конструкції. ФОТО
Сьогодні, 22:16
На Волині провели в останню путь загиблого бійця. ФОТО
Сьогодні, 21:42
«В Україні справді є проблема «осиротілих» округів», – мер Житомира в інтерв’ю луцькому телеканалу. ВІДЕО
Сьогодні, 21:20
На «Бурштиновій осені 2019» перемогли колківчани
Сьогодні, 20:37
Схожі новини
Ляпас муніципалам: луцький суд визнав незаконним демонтаж кіоску. ДОКУМЕНТ Ляпас муніципалам: луцький суд визнав незаконним демонтаж кіоску. ДОКУМЕНТ
27 жовтень, 2016, 15:44
У Луцьку зноситимуть старі кіоски. ФОТО У Луцьку зноситимуть старі кіоски. ФОТО
30 вересень, 13:10
Кіоск з шаурмою, який стоїть у центрі Луцька, знесуть, – радник мера міста Кіоск з шаурмою, який стоїть у центрі Луцька, знесуть, – радник мера міста
22 вересень, 13:59
Луцькі муніципали знесли кіоск, встановлений без дозволу. ФОТО Луцькі муніципали знесли кіоск, встановлений без дозволу. ФОТО
28 липень, 01:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин пішов на відоме реаліті-шоу, щоб відновити стосунки з коханою
Сьогодні, 22:47
 0
У Луцьку демонтували незаконні конструкції. ФОТО
Сьогодні, 22:16
 0
На Волині провели в останню путь загиблого бійця. ФОТО
Сьогодні, 21:42
 0
«В Україні справді є проблема «осиротілих» округів», – мер Житомира в інтерв’ю луцькому телеканалу. ВІДЕО
Сьогодні, 21:20
 0
На «Бурштиновій осені 2019» перемогли колківчани
Сьогодні, 20:37
 0
Медіа
відео
1/8
﻿