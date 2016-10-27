У Луцьку демонтували незаконні конструкції. ФОТО





Про це



На виконання Програми впорядкування малих архітектурних форм, тимчасових споруд, металевих та дерев'яних конструкцій на території міста Луцька на 2019 рік, департаментом муніципальної варти активно проводиться демонтаж незаконно встановлених гаражів, сараїв, кіосків, огорож, обмежувачів руху автотранспорту.



З початку року лише департаментом демонтовано в місті 270 таких об'єктів.



Багато самовільно встановлених конструкцій власники демонтовують в добровільному порядку після відповідних попереджень працівників муніципальної варти.



Незаконні кіоски зразка 90-х років, гнилі сараї яким який вже понад 70 років та хаотично розміщені гаражі- все це вочевидь не сприяє тому аби місто Луцьк розвивалась та ставало сучасним та комфортним для життя всіх його мешканців.



Тому, департамент муніципальної варти за підтримки міської влади і надалі працюватиме над тим, щоб Луцьк був дійсно європейський містом та стояв попереду інших обласних центрів країни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку продовжують зносити незаконно встановлені установлені кіоски та споруди.Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти.На виконання Програми впорядкування малих архітектурних форм, тимчасових споруд, металевих та дерев'яних конструкцій на території міста Луцька на 2019 рік, департаментом муніципальної варти активно проводиться демонтаж незаконно встановлених гаражів, сараїв, кіосків, огорож, обмежувачів руху автотранспорту.З початку року лише департаментом демонтовано в місті 270 таких об'єктів.Багато самовільно встановлених конструкцій власники демонтовують в добровільному порядку після відповідних попереджень працівників муніципальної варти.Незаконні кіоски зразка 90-х років, гнилі сараї яким який вже понад 70 років та хаотично розміщені гаражі- все це вочевидь не сприяє тому аби місто Луцьк розвивалась та ставало сучасним та комфортним для життя всіх його мешканців.Тому, департамент муніципальної варти за підтримки міської влади і надалі працюватиме над тим, щоб Луцьк був дійсно європейський містом та стояв попереду інших обласних центрів країни.

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