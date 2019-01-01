Волинянин пішов на відоме реаліті-шоу, щоб відновити стосунки з коханою

Роман Шепель, який родом із Шацька, бере участь у проєкті на Новому каналі «Екси».



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«Екси» – правдиве реаліті-шоу про справжні стосунки. Колишніх закоханих, як і раніше, тягне одне до одного, вони спілкуються, зустрічаються, багато хто займається сексом. Що це – хвороблива залежність, звичка чи кохання? Реаліті допоможе розібратися до кінця. За правилами проєкту, 10 «пар» заселилися в будинок, щоб перевірити свої почуття. На учасників чекають підступні перевірки, що допоможуть розкрити їхні характери, ставлення одне до одного, найсокровенніші таємниці і справжні бажання. Наприкінці кожного тижня одна пара вибуває. Пара, що зможе пройти всі випробування і до кінця розбереться у своїх почуттях, переможе в реаліті та отримає великий грошовий приз...



Роман Шепель і Марія Свиридова зустрічалися 1,5 року. Коли пара почала жити разом, Маша і Рома зрозуміли, що по-різному ведуть побут. Дівчина весь час прибирала, прала та готувала, а Рома вважав, що це її прямий обов’язок, тому навіть не дякував. Роз’їхалася пара після гучної сварки, що закінчилася словами Роми «та в мене таких, як ти, весь Хрещатик».



Нагадаємо, Роман Шепель також брав участь у проєкті «Серця трьох» і став його переможцем. Дещо раніше він «засвітився» у телешоу «Танцюють всі» – там до талановитого і харизматичного чоловіка прийшла слава.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30-річний, який родом із Шацька, бере участь у проєкті на Новому каналі «Екси».Про це пише Район.Шацьк «Екси» – правдиве реаліті-шоу про справжні стосунки. Колишніх закоханих, як і раніше, тягне одне до одного, вони спілкуються, зустрічаються, багато хто займається сексом. Що це – хвороблива залежність, звичка чи кохання? Реаліті допоможе розібратися до кінця. За правилами проєкту, 10 «пар» заселилися в будинок, щоб перевірити свої почуття. На учасників чекають підступні перевірки, що допоможуть розкрити їхні характери, ставлення одне до одного, найсокровенніші таємниці і справжні бажання. Наприкінці кожного тижня одна пара вибуває. Пара, що зможе пройти всі випробування і до кінця розбереться у своїх почуттях, переможе в реаліті та отримає великий грошовий приз...Роман Шепель ізустрічалися 1,5 року. Коли пара почала жити разом, Маша і Рома зрозуміли, що по-різному ведуть побут. Дівчина весь час прибирала, прала та готувала, а Рома вважав, що це її прямий обов’язок, тому навіть не дякував. Роз’їхалася пара після гучної сварки, що закінчилася словами Роми «та в мене таких, як ти, весь Хрещатик».Нагадаємо, Роман Шепель також брав участь у проєкті «Серця трьох» і став його переможцем. Дещо раніше він «засвітився» у телешоу «Танцюють всі» – там до талановитого і харизматичного чоловіка прийшла слава.

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