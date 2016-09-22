У Карпатах випав сніг. ФОТО
06 жовтень, 23:30
Камери спостереження зафіксували випадіння снігу у Карпатах.
Опади розпочалися 6 жовтня і не збираються зупинятися, - про це інформують на сторінці snig.info у facebook.
Камери спостереження зафіксували випадіння снігу у Карпатах.
Опади розпочалися 6 жовтня і не збираються зупинятися.
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Опади розпочалися 6 жовтня і не збираються зупинятися, - про це інформують на сторінці snig.info у facebook.
Камери спостереження зафіксували випадіння снігу у Карпатах.
Опади розпочалися 6 жовтня і не збираються зупинятися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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