У Карпатах випав сніг. ФОТО





Опади розпочалися 6 жовтня і не збираються зупинятися, - про це інформують на сторінці snig.info у facebook.



Камери спостереження зафіксували випадіння снігу у Карпатах.



Опади розпочалися 6 жовтня і не збираються зупинятися.





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