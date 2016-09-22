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У Карпатах випав сніг. ФОТО

У Карпатах випав сніг. ФОТО
Камери спостереження зафіксували випадіння снігу у Карпатах.

Опади розпочалися 6 жовтня і не збираються зупинятися, - про це інформують на сторінці snig.info у facebook.

Камери спостереження зафіксували випадіння снігу у Карпатах.

Опади розпочалися 6 жовтня і не збираються зупинятися.

У Карпатах випав сніг. ФОТО

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Теги: сніг, Карпати, гори, заморозки
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