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У районі на Волині школи підключать до швидкісного інтернету

У районі на Волині школи підключать до швидкісного інтернету
У Маневицькому районі для школярів під'єднають швидкісний інтернет.

Такі послуги з мережевим обладнанням для підключення до наявної комп’ютерної техніки та персональних комп’ютерів в закладах освіти Маневицького району по оголошеному тендеру буде коштувати 2,7 мільйона гривень. Про це пише Район.Маневичі.

Також про це раніше повідомляв екс-очільник Маневицької РДА Андрій Линдюк на своїй сторінці у Facebook.

«Пару років тому ми почали сприяти підведенню інтернету до наших сільських шкіл і амбулаторій. Коли тоді написав, що зробимо все, щоб кожна середня і базова школа отримали якісний інтернет, то мало хто вірив. А сьогодні вже є розпорядження голови Волинської ОДА про виділення для Маневицького району 2,5 млн грн для підключення усіх шкіл району до швидкісного інтернету», – йдеться у дописі екс-керівника райдержадміністрації.

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Теги: Маневиччина, тендер, школа, інтернет, амбулаторія, Андрій Линдюк
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