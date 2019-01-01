У районі на Волині школи підключать до швидкісного інтернету





Такі послуги з мережевим обладнанням для підключення до наявної комп’ютерної техніки та персональних комп’ютерів в закладах освіти Маневицького району по оголошеному тендеру буде коштувати 2,7 мільйона гривень. Про це пише



Також про це раніше повідомляв екс-очільник Маневицької РДА Андрій Линдюк на своїй сторінці у Facebook.



«Пару років тому ми почали сприяти підведенню інтернету до наших сільських шкіл і амбулаторій. Коли тоді написав, що зробимо все, щоб кожна середня і базова школа отримали якісний інтернет, то мало хто вірив. А сьогодні вже є розпорядження голови Волинської ОДА про виділення для Маневицького району 2,5 млн грн для підключення усіх шкіл району до швидкісного інтернету», – йдеться у дописі екс-керівника райдержадміністрації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маневицькому районі для школярів під'єднають швидкісний інтернет.Такі послуги з мережевим обладнанням для підключення до наявної комп’ютерної техніки та персональних комп’ютерів в закладах освіти Маневицького району по оголошеному тендеру буде коштувати 2,7 мільйона гривень. Про це пише Район.Маневичі. Також про це раніше повідомляв екс-очільник Маневицької РДАна своїй сторінці у Facebook.«Пару років тому ми почали сприяти підведенню інтернету до наших сільських шкіл і амбулаторій. Коли тоді написав, що зробимо все, щоб кожна середня і базова школа отримали якісний інтернет, то мало хто вірив. А сьогодні вже є розпорядження голови Волинської ОДА про виділення для Маневицького району 2,5 млн грн для підключення усіх шкіл району до швидкісного інтернету», – йдеться у дописі екс-керівника райдержадміністрації.

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