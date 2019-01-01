Школа на Волині відзначила ювілей





Про це йдеться на



Про успіхи, напрацювання, плани школи розповів учитель закладу, депутат міської ради Юрій Міцура.



«У кожної сторінки шкільного життя свої герої, своя історія, зігріта вогнем любові і відданості своїй справі. Здається лише нещодавно в освітньому закладі №13 пролунав перший дзвоник, директор школи Філіпчук Сергій Аркадійович та запрошені гості вітали учнів, педагогів, батьків, які зібрались на шкільному подвір’ї. Минуло 25 років, але малиновий дзвін шкільного дзвінка знову весело закликав всіх на уроки, так само хвилююче Сергій Аркадійович проголошував напутні поради, адже двадцять п’ять років він очолює педагогічний колектив школи, як умілий, творчий, компетентний керівник і невтомний педагог», – зазначає Юрій Міцура.





Депутат і вчитель школи додає, що сьогодні у НВК №13 активно оновлюють матеріально-технічну базу, інтенсивно впроваджують інноваційні технології, на належному рівні ведеться науково-дослідницька діяльність та робота з обдарованою учнівською молоддю.



Також відзначає, що у школі пишаються своїми випускниками.





«Колектив працює творчо, з ентузіазмом. Завдяки партнерським відносинам між педагогами, учнями, батьками й громадою школа організувала навколо себе творчих, успішних працівників. Та не лише уроками живе колегіум. Інтерактивні конкурси, зустрічі, екскурсії, творчі проекти, учнівське самоврядування, вечори відпочинку та тематичні свята є невід’ємною частинкою нашого життя. Тут панує дух юності, романтики, оптимізму й надії. Скільки прекрасних справ на рахунку випускників школи, які працюють лікарями й вчителями, юристами й журналістами, бухгалтерами й вихователями, продавцями й перукарями, будівельниками, водіями. Вони захищають нашу Вітчизну, оберігають рідні домівки. Ми пишаємося вами!», – розповів Юрій Міцура.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чверть століття зустрічає своїх учнів ковельська НВК №13.Про це йдеться на сайті Ковельської міської раді.Про успіхи, напрацювання, плани школи розповів учитель закладу, депутат міської ради«У кожної сторінки шкільного життя свої герої, своя історія, зігріта вогнем любові і відданості своїй справі. Здається лише нещодавно в освітньому закладі №13 пролунав перший дзвоник, директор школита запрошені гості вітали учнів, педагогів, батьків, які зібрались на шкільному подвір’ї. Минуло 25 років, але малиновий дзвін шкільного дзвінка знову весело закликав всіх на уроки, так само хвилююче Сергій Аркадійович проголошував напутні поради, адже двадцять п’ять років він очолює педагогічний колектив школи, як умілий, творчий, компетентний керівник і невтомний педагог», – зазначає Юрій Міцура.Депутат і вчитель школи додає, що сьогодні у НВК №13 активно оновлюють матеріально-технічну базу, інтенсивно впроваджують інноваційні технології, на належному рівні ведеться науково-дослідницька діяльність та робота з обдарованою учнівською молоддю.Також відзначає, що у школі пишаються своїми випускниками.«Колектив працює творчо, з ентузіазмом. Завдяки партнерським відносинам між педагогами, учнями, батьками й громадою школа організувала навколо себе творчих, успішних працівників. Та не лише уроками живе колегіум. Інтерактивні конкурси, зустрічі, екскурсії, творчі проекти, учнівське самоврядування, вечори відпочинку та тематичні свята є невід’ємною частинкою нашого життя. Тут панує дух юності, романтики, оптимізму й надії. Скільки прекрасних справ на рахунку випускників школи, які працюють лікарями й вчителями, юристами й журналістами, бухгалтерами й вихователями, продавцями й перукарями, будівельниками, водіями. Вони захищають нашу Вітчизну, оберігають рідні домівки. Ми пишаємося вами!», – розповів Юрій Міцура.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію