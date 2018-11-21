Показали, як виглядали волинські вчителі 90 років тому. РЕТРОФОТО

Юрій Фініковський опубікував у соцмережах фото, на якому — любомльські педагоги 90 років тому.



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Так, на світлині зняті вчителі навчальних закладів м. Любомль біля приміщення школи по вул. Словацького (нині – житловий будинок по вул. Незалежності, через дорогу від церкви Св. Георгія). 1930-ті рр.



“Усіх колег, друзів, знайомих та причетних сердечно вітаємо зі святом – Днем учителя! Успіхів, терпіння, наснаги!”, – написав Юрій Фініковський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор Любомльського краєзнавчого музеюопубікував у соцмережах фото, на якому — любомльські педагоги 90 років тому.Про це пише "Кордон" Так, на світлині зняті вчителі навчальних закладів м. Любомль біля приміщення школи по вул. Словацького (нині – житловий будинок по вул. Незалежності, через дорогу від церкви Св. Георгія). 1930-ті рр.“Усіх колег, друзів, знайомих та причетних сердечно вітаємо зі святом – Днем учителя! Успіхів, терпіння, наснаги!”, – написав Юрій Фініковський.

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