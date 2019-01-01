Для першачків у школі на Волині закупили сучасну техніку





Про це повідомила завідувачка методичним кабінетом відділу освіти, молоді та спорту Турійської РДА Алла Євтушок у себе на сторінці у



«Епоха інтерактивного навчання диктує свої правила. Навчання з використанням мультимедійного проектора стає цікавіше. Тому для перших класів навчальних закладів району закупили 12 проекторів (Acer X1223H). Сума закупівлі складає 102,2 тисячі гривень. Гроші виділили з місцевого буджету та освітньої субвенції. Тепер уроки першачків стануть більш цікавими та сучасними», – зауважила Алла Євтушок.







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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Турійському районі перші навчальні класи у школах отримають проектори.Про це повідомила завідувачка методичним кабінетом відділу освіти, молоді та спорту Турійської РДАу себе на сторінці у facebook «Епоха інтерактивного навчання диктує свої правила. Навчання з використанням мультимедійного проектора стає цікавіше. Тому для перших класів навчальних закладів району закупили 12 проекторів (Acer X1223H). Сума закупівлі складає 102,2 тисячі гривень. Гроші виділили з місцевого буджету та освітньої субвенції. Тепер уроки першачків стануть більш цікавими та сучасними», – зауважила Алла Євтушок.

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