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Для першачків у школі на Волині закупили сучасну техніку

Для першачків у школі на Волині закупили сучасну техніку
У Турійському районі перші навчальні класи у школах отримають проектори.

Про це повідомила завідувачка методичним кабінетом відділу освіти, молоді та спорту Турійської РДА Алла Євтушок у себе на сторінці у facebook.

«Епоха інтерактивного навчання диктує свої правила. Навчання з використанням мультимедійного проектора стає цікавіше. Тому для перших класів навчальних закладів району закупили 12 проекторів (Acer X1223H). Сума закупівлі складає 102,2 тисячі гривень. Гроші виділили з місцевого буджету та освітньої субвенції. Тепер уроки першачків стануть більш цікавими та сучасними», – зауважила Алла Євтушок.

Для першачків у школі на Волині закупили сучасну техніку


Головне фото - ілюстративне

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Теги: Турійськ, школа, проектор
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