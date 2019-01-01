На Волині троє школярок через ревнощі побили 15-річну дівчину
Сьогодні, 08:26
В одному зі сіл Горохівського району (назви поселення не вказують з етичних міркувань) від ревнощів потерпіла 15-річна дівчина.
Про це повідомляє Волинь Нова.
Дівчину підстерегли і побили нібито за спокусництво кавалерів троє її подруг.
У волинянки - забої голови та обличчя і вивихнутий зуб.
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Про це повідомляє Волинь Нова.
Дівчину підстерегли і побили нібито за спокусництво кавалерів троє її подруг.
У волинянки - забої голови та обличчя і вивихнутий зуб.
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