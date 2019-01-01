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На Волині троє школярок через ревнощі побили 15-річну дівчину

На Волині троє школярок через ревнощі побили 15-річну дівчину
В одному зі сіл Горохівського району (назви поселення не вказують з етичних міркувань) від ревнощів потерпіла 15-річна дівчина.

Про це повідомляє Волинь Нова.

Дівчину підстерегли і побили нібито за спокусництво кавалерів троє її подруг.

У волинянки - забої голови та обличчя і вивихнутий зуб.

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Теги: Волинь, ревнощі, школярки, побиття
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