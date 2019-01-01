Курс валют у Луцьку на 7 жовтня
Сьогодні, 08:54
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.661, а продаж - 25.177.
Євро при купівлі становить - 26.905, продажу - 27.610.
Курс російського рубля: купівля - 0.346, продаж - 0.391.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.817, продаж - 6.450.
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Євро при купівлі становить - 26.905, продажу - 27.610.
Курс російського рубля: купівля - 0.346, продаж - 0.391.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.817, продаж - 6.450.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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