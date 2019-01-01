7 жовтня – яке сьогодні свято і чому в цей день обов'язково треба шити та в'язати
Сьогодні, 09:10
7 жовтня в народі вшановують пам'ять першомучениці Теклі, послідовниці апостола Павла, яка зазнала багато страждань за свою святість і чистоту. Християнська віра допомогла їй перенести всі страждання і муки від гонителів християн. Її намагалися спалити на вогнищі, але пішов дощ з градом і багаття погасло.
Іменини сьогодні святкують: Віталій, Павло, Владислав, Андрій, Василь, Давид, Сергій, Степан, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 7 жовтня
– Багато жолудів на дубі – чекайте м'яку зиму і родючий рік.
– Грім гримить 7 жовтня – зима буде теплою і малосніжною.
– Сонце яскраво світить – чекайте зміни погоди.
Що можна робити 7 жовтня
1. Сьогодні обов'язково треба шити та в'язати, аби вас увесь рік у всіх справах супроводжував успіх.
2. У народі вірять, що все, що на Теклю зав'язати – ніколи не зможеш розв'язати. Відтак саме у цей день планують весільні урочистості.
Що не можна робити 7 жовтня
1. Чужих порад цього дня слухати не варто. Вважається, що це погана прикмета.
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Іменини сьогодні святкують: Віталій, Павло, Владислав, Андрій, Василь, Давид, Сергій, Степан, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 7 жовтня
– Багато жолудів на дубі – чекайте м'яку зиму і родючий рік.
– Грім гримить 7 жовтня – зима буде теплою і малосніжною.
– Сонце яскраво світить – чекайте зміни погоди.
Що можна робити 7 жовтня
1. Сьогодні обов'язково треба шити та в'язати, аби вас увесь рік у всіх справах супроводжував успіх.
2. У народі вірять, що все, що на Теклю зав'язати – ніколи не зможеш розв'язати. Відтак саме у цей день планують весільні урочистості.
Що не можна робити 7 жовтня
1. Чужих порад цього дня слухати не варто. Вважається, що це погана прикмета.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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