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У ресторації «Брама» – вигідна акційна пропозиція*

У ресторації «Брама» – вигідна акційна пропозиція*
У ресторані швидкого харчування "Брама у світ смаків" діє вигідна акційна пропозиція.

З 12:00 до 15:00 діє знижка -30% на страви з лінії швидкого харчування.

Акція діє до 1 грудня 2019 року, одна не поширюється на алкогольні напої.

"Завітайте, буде смачно", - йдеться у повідомленні.

Ресторан знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр-т Соборності, 43 (поряд з гіпермаркетом "Там Там Сімейні традиції").

У ресторації «Брама» – вигідна акційна пропозиція*

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Теги: вигідна ціна, акція
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