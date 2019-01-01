У ресторації «Брама» – вигідна акційна пропозиція*
Сьогодні, 11:17
У ресторані швидкого харчування "Брама у світ смаків" діє вигідна акційна пропозиція.
З 12:00 до 15:00 діє знижка -30% на страви з лінії швидкого харчування.
Акція діє до 1 грудня 2019 року, одна не поширюється на алкогольні напої.
"Завітайте, буде смачно", - йдеться у повідомленні.
Ресторан знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр-т Соборності, 43 (поряд з гіпермаркетом "Там Там Сімейні традиції").
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З 12:00 до 15:00 діє знижка -30% на страви з лінії швидкого харчування.
Акція діє до 1 грудня 2019 року, одна не поширюється на алкогольні напої.
"Завітайте, буде смачно", - йдеться у повідомленні.
Ресторан знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр-т Соборності, 43 (поряд з гіпермаркетом "Там Там Сімейні традиції").
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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