На Волині діти займаються боксом у занедбаному приміщенні колишнього заводу
Сьогодні, 09:23
Дмитро Куць – випускник Володимир-Волинського педагогічного коледжу, повернувшись у своє рідне селище Заболоття Ратнівського району, загорівся бажанням відкрити спортивну секцію з боксу.
Проте, зіткнувшись з перешкодами, вирішив не здаватися, - пише Буг.
Як розповідає хлопець, в селищі є музична школа, але хлопці хочуть займатися спортом. Малеча, яка ходить в місцеву школу, бокс бачила тільки у відео на телевізорі чи телефоні. Займатися боксом забажали хлопчаки від 6-ти років і підлітки.
Дмитро говорить, що спочатку його ідею про відкриття спортивної секції підтримала місцева влада, але виявилося, що це тягне за собою багато проблем. З часом хлопець зрозумів, що ніхто нічого не робитиме, якщо він сам цього не зробить.
“Спортом можна займатися і на вулиці, це не важливо, аби було бажання”, – говорить Дмитро.
Зараз він тренується сам і тренує близько двох десятків дітей і підлітків у занедбаному приміщенні колишнього деревообробного заводу.
Хлопці назвали свій клуб “Брат“. У нього навіть є сторінка у соцмережі, яку веде Дмитро.
“Батьки приводять, просять… Що треба – готові допомагати. А я треную просто так, не за гроші“, – розповідає хлопець.
Так заболотівські боксери тренуються вже близько місяця. Вже з’явилися і перші досягнення вихованців Дмитра. Нещодавно вони взяли участь в боксерському турнірі у селі Зимне Володимир-Волинського району та привезли додому перші місця.
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Проте, зіткнувшись з перешкодами, вирішив не здаватися, - пише Буг.
Як розповідає хлопець, в селищі є музична школа, але хлопці хочуть займатися спортом. Малеча, яка ходить в місцеву школу, бокс бачила тільки у відео на телевізорі чи телефоні. Займатися боксом забажали хлопчаки від 6-ти років і підлітки.
Дмитро говорить, що спочатку його ідею про відкриття спортивної секції підтримала місцева влада, але виявилося, що це тягне за собою багато проблем. З часом хлопець зрозумів, що ніхто нічого не робитиме, якщо він сам цього не зробить.
“Спортом можна займатися і на вулиці, це не важливо, аби було бажання”, – говорить Дмитро.
Зараз він тренується сам і тренує близько двох десятків дітей і підлітків у занедбаному приміщенні колишнього деревообробного заводу.
Хлопці назвали свій клуб “Брат“. У нього навіть є сторінка у соцмережі, яку веде Дмитро.
“Батьки приводять, просять… Що треба – готові допомагати. А я треную просто так, не за гроші“, – розповідає хлопець.
Так заболотівські боксери тренуються вже близько місяця. Вже з’явилися і перші досягнення вихованців Дмитра. Нещодавно вони взяли участь в боксерському турнірі у селі Зимне Володимир-Волинського району та привезли додому перші місця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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