На Волині шукають людей у заклади освіти. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 09:40
У неділю 1 жовтня в Україні відзначають День працівника освіти. З нагоди цього свята рекрутери Волинського обласного центру зайнятості підібрали топ-вакансій у цій сфері.
Про це повідомляє Волинський обласний центр зайнятості на сторінці у Facebook.
Перелік вакансій:
- Володимир-Волинський міжшкільний навчально-виробничий комбінат (м. Володимир-Волинський) потребує викладача з правил дорожнього руху. Заробітна плата – 6 541 гривень.
- Приватний підприємець Богдан Ольга Олегівна (м. Рожище) шукає викладача англійської мови і пропонує 6 000 гривень заробітної плати.
- Приватний підприємець Клюнда Марія Василівна (м. Ковель) запрошує на роботу вихователя дошкільного навчального закладу з заробітною платою 6 000 гривень.
- Маневицький навчальний центр № 42 (м. Маневичі) пропонує вакансію викладача професійно-технічного навчального закладу з професії «лицювальник-плиточник». Заробітна плата – 5 903 гривень.
- Коледж технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк) прийме до свого колективу викладача математики та інформатики, якому пропонують 5 400 гривень заробітної плати.
- Комунальний заклад «Дитячий навчальний заклад № 4 "РОМАШКА" (м. Ковель) запрошує до команди вихователя, якому готові платити 5 000 гривень.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр зайнятості на сторінці у Facebook.
Перелік вакансій:
- Володимир-Волинський міжшкільний навчально-виробничий комбінат (м. Володимир-Волинський) потребує викладача з правил дорожнього руху. Заробітна плата – 6 541 гривень.
- Приватний підприємець Богдан Ольга Олегівна (м. Рожище) шукає викладача англійської мови і пропонує 6 000 гривень заробітної плати.
- Приватний підприємець Клюнда Марія Василівна (м. Ковель) запрошує на роботу вихователя дошкільного навчального закладу з заробітною платою 6 000 гривень.
- Маневицький навчальний центр № 42 (м. Маневичі) пропонує вакансію викладача професійно-технічного навчального закладу з професії «лицювальник-плиточник». Заробітна плата – 5 903 гривень.
- Коледж технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк) прийме до свого колективу викладача математики та інформатики, якому пропонують 5 400 гривень заробітної плати.
- Комунальний заклад «Дитячий навчальний заклад № 4 "РОМАШКА" (м. Ковель) запрошує до команди вихователя, якому готові платити 5 000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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