На Волині шукають людей у заклади освіти. ПЕРЕЛІК





Про це повідомляє



Перелік вакансій:



- Володимир-Волинський міжшкільний навчально-виробничий комбінат (м. Володимир-Волинський) потребує викладача з правил дорожнього руху. Заробітна плата – 6 541 гривень.

- Приватний підприємець Богдан Ольга Олегівна (м. Рожище) шукає викладача англійської мови і пропонує 6 000 гривень заробітної плати.

- Приватний підприємець Клюнда Марія Василівна (м. Ковель) запрошує на роботу вихователя дошкільного навчального закладу з заробітною платою 6 000 гривень.

- Маневицький навчальний центр № 42 (м. Маневичі) пропонує вакансію викладача професійно-технічного навчального закладу з професії «лицювальник-плиточник». Заробітна плата – 5 903 гривень.

- Коледж технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк) прийме до свого колективу викладача математики та інформатики, якому пропонують 5 400 гривень заробітної плати.

- Комунальний заклад «Дитячий навчальний заклад № 4 "РОМАШКА" (м. Ковель) запрошує до команди вихователя, якому готові платити 5 000 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю 1 жовтня в Україні відзначають День працівника освіти. З нагоди цього свята рекрутери Волинського обласного центру зайнятості підібрали топ-вакансій у цій сфері.Про це повідомляє Волинський обласний центр зайнятості на сторінці у Facebook.Перелік вакансій:- Володимир-Волинський міжшкільний навчально-виробничий комбінат (м. Володимир-Волинський) потребує викладача з правил дорожнього руху. Заробітна плата – 6 541 гривень.- Приватний підприємець(м. Рожище) шукає викладача англійської мови і пропонує 6 000 гривень заробітної плати.- Приватний підприємець(м. Ковель) запрошує на роботу вихователя дошкільного навчального закладу з заробітною платою 6 000 гривень.- Маневицький навчальний центр № 42 (м. Маневичі) пропонує вакансію викладача професійно-технічного навчального закладу з професії «лицювальник-плиточник». Заробітна плата – 5 903 гривень.- Коледж технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк) прийме до свого колективу викладача математики та інформатики, якому пропонують 5 400 гривень заробітної плати.- Комунальний заклад «Дитячий навчальний заклад № 4 "РОМАШКА" (м. Ковель) запрошує до команди вихователя, якому готові платити 5 000 гривень.

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