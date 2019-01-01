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На Волині шукають людей у заклади освіти. ПЕРЕЛІК

На Волині шукають людей у заклади освіти. ПЕРЕЛІК
У неділю 1 жовтня в Україні відзначають День працівника освіти. З нагоди цього свята рекрутери Волинського обласного центру зайнятості підібрали топ-вакансій у цій сфері.

Про це повідомляє Волинський обласний центр зайнятості на сторінці у Facebook.

Перелік вакансій:

- Володимир-Волинський міжшкільний навчально-виробничий комбінат (м. Володимир-Волинський) потребує викладача з правил дорожнього руху. Заробітна плата – 6 541 гривень.
- Приватний підприємець Богдан Ольга Олегівна (м. Рожище) шукає викладача англійської мови і пропонує 6 000 гривень заробітної плати.
- Приватний підприємець Клюнда Марія Василівна (м. Ковель) запрошує на роботу вихователя дошкільного навчального закладу з заробітною платою 6 000 гривень.
- Маневицький навчальний центр № 42 (м. Маневичі) пропонує вакансію викладача професійно-технічного навчального закладу з професії «лицювальник-плиточник». Заробітна плата – 5 903 гривень.
- Коледж технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк) прийме до свого колективу викладача математики та інформатики, якому пропонують 5 400 гривень заробітної плати.
- Комунальний заклад «Дитячий навчальний заклад № 4 "РОМАШКА" (м. Ковель) запрошує до команди вихователя, якому готові платити 5 000 гривень.

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Теги: ВОЦЗ, навчальні заклади освіти, професії
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