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Луцька футбольна команда виграла Кубок Героїв АТО

Луцька футбольна команда виграла Кубок Героїв АТО
Футбольна команда "Волинь АТО" виграла Кубок Героїв АТО.

Про це інформує департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради на своїй сторінці у facebook.

Матч проходив у Києві (НТБ ФК "Динамо"). Волиняни з рахунком 2:0 здолали команду ФК "Старт" (м. Чернігів).

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Теги: Футбол, АТО
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