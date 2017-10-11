Луцька футбольна команда виграла Кубок Героїв АТО





Про це інформує департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради на своїй сторінці у facebook.



Матч проходив у Києві (НТБ ФК "Динамо"). Волиняни з рахунком 2:0 здолали команду ФК "Старт" (м. Чернігів).



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