Розшукують волинянина, який хворіє на шизофренію

Гусюка Володимира Петровича, 31.07.1956 р. н., жителя Володимира-Волинського, інваліда 2 групи (шизофренія).



Про це повідомляє власкор



Останній пішки з Біблією в руках долає значні віддалі (часто бігає по автотрасі "Ковель-Жовква" ).



Його прикмети: зріст 170-175 см, худорлявої статури, волосся сиве, помітна залисина.



Був одягнений: голуба сорочка, темний піджак, темно-бордові штани.



Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце перебування Гусюка В. П., повідомити у відділ поліції за телефоном: 0931941794, 0938873188 або 102.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимир-Волинський ВП розшукує безвісти зниклого чоловіка, 31.07.1956 р. н., жителя Володимира-Волинського, інваліда 2 групи (шизофренія).Про це повідомляє власкор ВолиньUA Останній пішки з Біблією в руках долає значні віддалі (часто бігає по автотрасі "Ковель-Жовква" ).Його прикмети: зріст 170-175 см, худорлявої статури, волосся сиве, помітна залисина.Був одягнений: голуба сорочка, темний піджак, темно-бордові штани.Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце перебування Гусюка В. П., повідомити у відділ поліції за телефоном: 0931941794, 0938873188 або 102.

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