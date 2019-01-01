Розшукують волинянина, який хворіє на шизофренію
Сьогодні, 09:57
Володимир-Волинський ВП розшукує безвісти зниклого чоловіка Гусюка Володимира Петровича, 31.07.1956 р. н., жителя Володимира-Волинського, інваліда 2 групи (шизофренія).
Про це повідомляє власкор ВолиньUA.
Останній пішки з Біблією в руках долає значні віддалі (часто бігає по автотрасі "Ковель-Жовква" ).
Його прикмети: зріст 170-175 см, худорлявої статури, волосся сиве, помітна залисина.
Був одягнений: голуба сорочка, темний піджак, темно-бордові штани.
Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце перебування Гусюка В. П., повідомити у відділ поліції за телефоном: 0931941794, 0938873188 або 102.
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Про це повідомляє власкор ВолиньUA.
Останній пішки з Біблією в руках долає значні віддалі (часто бігає по автотрасі "Ковель-Жовква" ).
Його прикмети: зріст 170-175 см, худорлявої статури, волосся сиве, помітна залисина.
Був одягнений: голуба сорочка, темний піджак, темно-бордові штани.
Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце перебування Гусюка В. П., повідомити у відділ поліції за телефоном: 0931941794, 0938873188 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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