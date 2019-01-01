На трасі неподалік Луцька у аварії згоріла автівка: 4 людей – у лікарні. ФОТО





Як повідомили Інформаційному агентству



У результаті ДТП Skoda повністю згоріла, Toyota отримала значні ушкодження.



Як повідомили у Волинському обласному центрі медичної допомоги, в аварії постраждали четверо осіб, усі вони госпіталізовані.



За попередньою інформацією, в автомобілі Toyota їхала сім'я: чоловік, дружина та маленька дитина, вони отримали політравми.



Водія Skoda доправили до лікарні у дуже важкому стані, зараз він у комі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі поблизу села Забороль сталася аварія з постраждалими. У ГУНП у Волинській області підтвердили цю інформацію і повідомили, що на місці працює слідчо-оперативна група.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці, вночі 7 жовтня зіткнулися автомобілі Skoda і Toyota.У результаті ДТП Skoda повністю згоріла, Toyota отримала значні ушкодження.Як повідомили у Волинському обласному центрі медичної допомоги, в аварії постраждали четверо осіб, усі вони госпіталізовані.За попередньою інформацією, в автомобілі Toyota їхала сім'я: чоловік, дружина та маленька дитина, вони отримали політравми.Водія Skoda доправили до лікарні у дуже важкому стані, зараз він у комі.

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