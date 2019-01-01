На трасі неподалік Луцька у аварії згоріла автівка: 4 людей – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 10:04
На трасі поблизу села Забороль сталася аварія з постраждалими. У ГУНП у Волинській області підтвердили цю інформацію і повідомили, що на місці працює слідчо-оперативна група.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці, вночі 7 жовтня зіткнулися автомобілі Skoda і Toyota.
У результаті ДТП Skoda повністю згоріла, Toyota отримала значні ушкодження.
Як повідомили у Волинському обласному центрі медичної допомоги, в аварії постраждали четверо осіб, усі вони госпіталізовані.
За попередньою інформацією, в автомобілі Toyota їхала сім'я: чоловік, дружина та маленька дитина, вони отримали політравми.
Водія Skoda доправили до лікарні у дуже важкому стані, зараз він у комі.
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Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці, вночі 7 жовтня зіткнулися автомобілі Skoda і Toyota.
У результаті ДТП Skoda повністю згоріла, Toyota отримала значні ушкодження.
Як повідомили у Волинському обласному центрі медичної допомоги, в аварії постраждали четверо осіб, усі вони госпіталізовані.
За попередньою інформацією, в автомобілі Toyota їхала сім'я: чоловік, дружина та маленька дитина, вони отримали політравми.
Водія Skoda доправили до лікарні у дуже важкому стані, зараз він у комі.
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