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На трасі неподалік Луцька у аварії згоріла автівка: 4 людей – у лікарні. ФОТО

На трасі неподалік Луцька у аварії згоріла автівка: 4 людей – у лікарні. ФОТО
На трасі поблизу села Забороль сталася аварія з постраждалими. У ГУНП у Волинській області підтвердили цю інформацію і повідомили, що на місці працює слідчо-оперативна група.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці, вночі 7 жовтня зіткнулися автомобілі Skoda і Toyota.

У результаті ДТП Skoda повністю згоріла, Toyota отримала значні ушкодження.

Як повідомили у Волинському обласному центрі медичної допомоги, в аварії постраждали четверо осіб, усі вони госпіталізовані.

За попередньою інформацією, в автомобілі Toyota їхала сім'я: чоловік, дружина та маленька дитина, вони отримали політравми.

Водія Skoda доправили до лікарні у дуже важкому стані, зараз він у комі.

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Теги: аварія, потерпілі
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