На Волині випав перший сніг
Сьогодні, 13:04
Перший сніг у Рожищенському районі цьогоріч випав 7 жовтня.
Про це повідомляють читачі Район.Рожище із сіл Єлизаветин та Сокіл, міста Рожище.
Попри те, що сніг короткочасний і швидко тане, жителька села Єлизаветен Руслана Тарасюк зуміла сфотографувати опади. Світлину жінка надіслала до редакції.
До слова, 7 жовтня сніг був ще щонайменше у Луцьку і Ківерцях.
У 2016 році перший сніг у Рожищі випав 9 листопада. У 2017 році – 12 листопада.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
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Про це повідомляють читачі Район.Рожище із сіл Єлизаветин та Сокіл, міста Рожище.
Попри те, що сніг короткочасний і швидко тане, жителька села Єлизаветен Руслана Тарасюк зуміла сфотографувати опади. Світлину жінка надіслала до редакції.
До слова, 7 жовтня сніг був ще щонайменше у Луцьку і Ківерцях.
У 2016 році перший сніг у Рожищі випав 9 листопада. У 2017 році – 12 листопада.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Район.Рожище надав дозвіл на передрук?!
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