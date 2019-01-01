На Волині випав перший сніг





Про це повідомляють читачі



Попри те, що сніг короткочасний і швидко тане, жителька села Єлизаветен Руслана Тарасюк зуміла сфотографувати опади. Світлину жінка надіслала до редакції.



До слова, 7 жовтня сніг був ще щонайменше у Луцьку і Ківерцях.



У 2016 році перший сніг у Рожищі випав 9 листопада. У 2017 році – 12 листопада.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перший сніг у Рожищенському районі цьогоріч випав 7 жовтня.Про це повідомляють читачі Район.Рожище із сіл Єлизаветин та Сокіл, міста Рожище.Попри те, що сніг короткочасний і швидко тане, жителька села Єлизаветензуміла сфотографувати опади. Світлину жінка надіслала до редакції.До слова, 7 жовтня сніг був ще щонайменше у Луцьку і Ківерцях.У 2016 році перший сніг у Рожищі випав 9 листопада. У 2017 році – 12 листопада.

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