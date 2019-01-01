вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині випав перший сніг

На Волині випав перший сніг
Перший сніг у Рожищенському районі цьогоріч випав 7 жовтня.

Про це повідомляють читачі Район.Рожище із сіл Єлизаветин та Сокіл, міста Рожище.

Попри те, що сніг короткочасний і швидко тане, жителька села Єлизаветен Руслана Тарасюк зуміла сфотографувати опади. Світлину жінка надіслала до редакції.

До слова, 7 жовтня сніг був ще щонайменше у Луцьку і Ківерцях.

У 2016 році перший сніг у Рожищі випав 9 листопада. У 2017 році – 12 листопада.

Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.

На Волині випав перший сніг

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рожищенський район, перший сніг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Район.Рожище надав дозвіл на передрук?!
Відповісти
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині випав перший сніг
Сьогодні, 13:04
Зеленський призначив суддю у Луцьк
Сьогодні, 12:53
Тепло повернеться: синоптик дала несподіваний прогноз погоди в Україні
Сьогодні, 12:34
У Луцьку перейменують вулиці Карбишева, Потапова та Ярощука
Сьогодні, 12:32
У Луцьку просять перейменувати вулицю в пам’ять про ліквідаторів аварії на ЧАЕС
Сьогодні, 12:20
Схожі новини
У селі на Волині «обчистили» храм УПЦ (МП) У селі на Волині «обчистили» храм УПЦ (МП)
02 жовтень, 12:35
На Волині скоро може з'явитися ще одна об'єднана громада На Волині скоро може з'явитися ще одна об'єднана громада
08 вересень, 20:43
У районі на Волині – новий спалах кору У районі на Волині – новий спалах кору
06 серпень, 19:33
У Рожищенському районі 150 дворів відключать від газу У Рожищенському районі 150 дворів відключать від газу
06 червень, 07:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині випав перший сніг
Сьогодні, 13:04
 0
Зеленський призначив суддю у Луцьк
Сьогодні, 12:53
 0
Тепло повернеться: синоптик дала несподіваний прогноз погоди в Україні
Сьогодні, 12:34
 0
У Луцьку перейменують вулиці Карбишева, Потапова та Ярощука
Сьогодні, 12:32
 0
У Луцьку просять перейменувати вулицю в пам’ять про ліквідаторів аварії на ЧАЕС
Сьогодні, 12:20
 0
Медіа
відео
1/8
﻿