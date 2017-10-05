У Ковелі стартував опалювальний сезон
Сьогодні, 10:31
У Ковелі розпочинають опалювальний сезон із закладів освіти, медицини та соціальних установ.
Таке рішення сьогодні, 7 жовтня, на щотижневій апаратній нараді в міськвиконкомі озвучив міський голова Олег Кіндер, - повідомляє "ПроКовель".
Він попросив відповідну службу підготувати розпорядження і негайно подати йому на підпис.
«Школи, садочки, лікарні, клініки і всі соціальні об'єкти з сьогоднішнього дня мають опалюватися. Там у режимі, якщо потепліє, призупинимо котельні. Житло, поки що не будемо включати, а всю "соціалку", щоб було опалення. Я готовий підписати розпорядження», - заявив очільник Ковеля.
Також він звернувся до керівника управління освіти міста Віктора Бичковського проконтролювати початок опалення в усіх освітніх закладах.
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Таке рішення сьогодні, 7 жовтня, на щотижневій апаратній нараді в міськвиконкомі озвучив міський голова Олег Кіндер, - повідомляє "ПроКовель".
Він попросив відповідну службу підготувати розпорядження і негайно подати йому на підпис.
«Школи, садочки, лікарні, клініки і всі соціальні об'єкти з сьогоднішнього дня мають опалюватися. Там у режимі, якщо потепліє, призупинимо котельні. Житло, поки що не будемо включати, а всю "соціалку", щоб було опалення. Я готовий підписати розпорядження», - заявив очільник Ковеля.
Також він звернувся до керівника управління освіти міста Віктора Бичковського проконтролювати початок опалення в усіх освітніх закладах.
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