У Ковелі стартував опалювальний сезон





Таке рішення сьогодні, 7 жовтня, на щотижневій апаратній нараді в міськвиконкомі озвучив міський голова Олег Кіндер, - повідомляє

Він попросив відповідну службу підготувати розпорядження і негайно подати йому на підпис.



«Школи, садочки, лікарні, клініки і всі соціальні об'єкти з сьогоднішнього дня мають опалюватися. Там у режимі, якщо потепліє, призупинимо котельні. Житло, поки що не будемо включати, а всю "соціалку", щоб було опалення. Я готовий підписати розпорядження», - заявив очільник Ковеля.



Також він звернувся до керівника управління освіти міста Віктора Бичковського проконтролювати початок опалення в усіх освітніх закладах.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі розпочинають опалювальний сезон із закладів освіти, медицини та соціальних установ.Таке рішення сьогодні, 7 жовтня, на щотижневій апаратній нараді в міськвиконкомі озвучив міський голова, - повідомляє "ПроКовель".

Він попросив відповідну службу підготувати розпорядження і негайно подати йому на підпис.«Школи, садочки, лікарні, клініки і всі соціальні об'єкти з сьогоднішнього дня мають опалюватися. Там у режимі, якщо потепліє, призупинимо котельні. Житло, поки що не будемо включати, а всю "соціалку", щоб було опалення. Я готовий підписати розпорядження», - заявив очільник Ковеля.Також він звернувся до керівника управління освіти містапроконтролювати початок опалення в усіх освітніх закладах.

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