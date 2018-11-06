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В Україні 7-9 жовтня будуть сильні заморозки

В Україні 7-9 жовтня будуть сильні заморозки
В Україні значно знизиться температура повітря, очікують сильні заморозки.

Про це йдеться на сайті Управління ДСНС України у Волинській області.

"За даними УкрГідрометцентру, вночі 7-9 жовтня у північних, західних та центральних областях сильні заморозки у повітрі 0-5°, 7 жовтня у південних та східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-6°, вночі 7-9 жовтня по Києву сильні заморозки у повітрі 0-3°", - йдеться у повідомлені.


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Теги: заморозки, погода
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