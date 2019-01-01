Розповіли, де у Луцьку вже включили опалення

У Луцьку сьогодні, 7 жовтня, включили опалення лише у лікувальні заклади міста, будинок маляти та пологовий будинок.Про це на своїй сторінці у facebook написав перший заступник міського головиЗазвичай опалювальний сезон розпочинається тоді, коли середньодобова температура опускається нижче 8 градусів протягом трьох діб. Станом на сьогодні ( 7 жовтня, - ред) ми вже маємо такий показник у Луцьку – середня добова температура за останніх три доби становить менше шести градусів.За словами Григорія Недопада, незабаром синоптики прогнозують потепління – за два дні температура стрімко зросте. Тому прийняли рішення почати подачу теплоносія вже сьогодні лише у лікувальні заклади міста, будинок маляти та пологовий будинок у відповідь на звернення керівників."А щодо обігріву житлових кварталів – вмикати опалення перед потеплінням недоцільно. Адже опалення квартир при різкому потеплінні дасть значно гірший ефект для самопочуття людей, ніж пониження температури", - йдеться у його дописі.Наразі, за словами виконувача обов’язків керівника ДКП «Луцьктепло» Івана Скорупського, підприємство готове до початку опалювального сезону. У дев’яти котельнях підготовчі роботи перебувають на стадії завершення.Теплом Луцьк забезпечать одразу після відповідного розпорядження.Григорій Недопад зазначає, що частина лучан хочуть, аби тепло увімкнули вже, однак інші мешканці міста, зацікавлені в економії на опаленні, звертаються із проханнями не поспішати з початком опалювального сезону.