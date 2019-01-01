Розповіли, де у Луцьку вже включили опалення
Сьогодні, 10:52
У Луцьку сьогодні, 7 жовтня, включили опалення лише у лікувальні заклади міста, будинок маляти та пологовий будинок.
Про це на своїй сторінці у facebook написав перший заступник міського голови Григорій Недопад.
Зазвичай опалювальний сезон розпочинається тоді, коли середньодобова температура опускається нижче 8 градусів протягом трьох діб. Станом на сьогодні ( 7 жовтня, - ред) ми вже маємо такий показник у Луцьку – середня добова температура за останніх три доби становить менше шести градусів.
За словами Григорія Недопада, незабаром синоптики прогнозують потепління – за два дні температура стрімко зросте. Тому прийняли рішення почати подачу теплоносія вже сьогодні лише у лікувальні заклади міста, будинок маляти та пологовий будинок у відповідь на звернення керівників.
"А щодо обігріву житлових кварталів – вмикати опалення перед потеплінням недоцільно. Адже опалення квартир при різкому потеплінні дасть значно гірший ефект для самопочуття людей, ніж пониження температури", - йдеться у його дописі.
Наразі, за словами виконувача обов’язків керівника ДКП «Луцьктепло» Івана Скорупського, підприємство готове до початку опалювального сезону. У дев’яти котельнях підготовчі роботи перебувають на стадії завершення.
Теплом Луцьк забезпечать одразу після відповідного розпорядження.
Григорій Недопад зазначає, що частина лучан хочуть, аби тепло увімкнули вже, однак інші мешканці міста, зацікавлені в економії на опаленні, звертаються із проханнями не поспішати з початком опалювального сезону.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав перший заступник міського голови Григорій Недопад.
Зазвичай опалювальний сезон розпочинається тоді, коли середньодобова температура опускається нижче 8 градусів протягом трьох діб. Станом на сьогодні ( 7 жовтня, - ред) ми вже маємо такий показник у Луцьку – середня добова температура за останніх три доби становить менше шести градусів.
За словами Григорія Недопада, незабаром синоптики прогнозують потепління – за два дні температура стрімко зросте. Тому прийняли рішення почати подачу теплоносія вже сьогодні лише у лікувальні заклади міста, будинок маляти та пологовий будинок у відповідь на звернення керівників.
"А щодо обігріву житлових кварталів – вмикати опалення перед потеплінням недоцільно. Адже опалення квартир при різкому потеплінні дасть значно гірший ефект для самопочуття людей, ніж пониження температури", - йдеться у його дописі.
Наразі, за словами виконувача обов’язків керівника ДКП «Луцьктепло» Івана Скорупського, підприємство готове до початку опалювального сезону. У дев’яти котельнях підготовчі роботи перебувають на стадії завершення.
Теплом Луцьк забезпечать одразу після відповідного розпорядження.
Григорій Недопад зазначає, що частина лучан хочуть, аби тепло увімкнули вже, однак інші мешканці міста, зацікавлені в економії на опаленні, звертаються із проханнями не поспішати з початком опалювального сезону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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