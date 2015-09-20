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У Рожищі перекриють центральний залізничний переїзд

У Рожищі перекриють центральний залізничний переїзд
8-9 жовтня центральний залізничний переїзд у Рожищі перекриють в зв’язку із ремонтними роботами на водопровідній мережі.

Об'їзд автотранспорту буде здійснюватися через залізничний переїзд по вулицях Граничній, Заньковецької, - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.

Тож мешканців міста Рожище просять не турбуватись за вимушене перекриття головної транспортної артерії міста та певні незручності під час ремонту. Маршрутки на Луцьк курсуватимуть згідно із графіком руху, але не центральною вулицею Незалежності, а через вулиці Гагаріна і Граничну. Цей же маршрут рекомендований і для інших видів транспорту.


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Теги: Рожище, переїзд
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