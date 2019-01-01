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Луцькі лікарі врятували пацієнта з ішемічним інсультом

Луцькі лікарі врятували пацієнта з ішемічним інсультом
У Луцьку міську клінічну лікарня потрапив 49-річний хворий, який переніс ішемічний інсульт. Відтак, медики зробили пацієнту стентування, щоб не допустити повторного інсульту.

Про це йдеться на сторінці закладу у facebook.

"Проведено церебральну ангіографію та діагностовано стенози правої вертебральної артерії та правої внутрішньої сонної артерії, тобто, звуження цих двох артерій", - йдеться у дописі.

Внаслідок цього кровопостачання до півкуль головного мозку, яке забезпечується хребтовою та внутрішньою сонною артеріями, значно обмежується. В такому випадку ризик повторного інсульту надзвичайно високий.

Щоб не допустити повторного інсульту у пацієнта, лікар-нейрохірург Євген Вольга з командою ангіографічного блоку виконали одномоментне стентування обох уражених магістральних судин головного мозку.

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Теги: лікарі, пацієнт, інсульт
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