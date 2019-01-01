Луцьком розгулює чоловік, який пропонує школярам наркотики та погрожує зґвалтуванням, – ЗМІ





Під час одного із таких домагань школяр, ім’я та прізвище якого зі зрозумілих причин не називають, встиг сфотографувати чоловіка на телефон, – повідомляють



Аби встановити особу лучанина, фото розповсюдили серед учнів та вчителів загальноосвітніх закладів. Декілька вчителів ЗОШ № 17 упізнали у ньому свого колишнього учня – 32-річного Володимира Х.



Батьки дітей забили на сполох та звернулись в правоохоронні органи. У пресслужбі ГУ НП у Волинській області підтвердили, що відповідну заяву на цього чоловіка було зафіксовано, триває перевірка.



«Доброго дня! Сьогодні від школи № 17 до школи № 23 чоловік переслідував дітей – семикласників. Пропонував наркотики, погрожував зґвалтувати. Невідомо, чи він перебував у стані алкогольного сп’яніння, чи наркотичного, чи психічно хворий. Якщо будете бачити цього чоловіка, прохання зателефонувати в правоохоронні органи. Поліцію ми повідомили про нього, але невідомо, чи спіймають. Будьте обережні! Розповсюдження інформації вітається!» - йдеться у повідомленні, до якого додають фото лучанина.



Своєю чергою, одна із педагогів школи №17, яка називатися не захотіла, розповіла:



«Про інцидент розповіли учні. Це було не один раз. Діти його сфотографували. Я і ще декілька вчителів впізнали свого колишнього учня Володю Х. Показали фото із соцмереж Володі постраждалим школярам – вони його впізнали. Поліцію повідомили, але наразі результатів нуль».



У коментарях під дописами з фото лучанина люди повідомляють, що чоловік і досі вільно розгулює містом.



З власних джерел Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо, що чоловік неодноразово притягувався до відповідальності за дрібне хуліганство та появу в громадському місці в нетверезому вигляді.



Тим часом, окремі спільноти у соцмережі фейсбук активно обговорюють інцидент. Батьки постраждалих учнів намагаються самостійно розшукати кривдника своїх дітей. Користувачі час від часу діляться один з одним локаціями із місцем перебування підозрюваного у неадекватній поведінці та погрожують йому саморозправою.



Про деталі та розвиток повідомимо згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять затримати чоловіка, який пропонує учням шкіл №17 та №23 наркотики та погрожує їм зґвалтуванням.Під час одного із таких домагань школяр, ім’я та прізвище якого зі зрозумілих причин не називають, встиг сфотографувати чоловіка на телефон, – повідомляють Волинські Новини Аби встановити особу лучанина, фото розповсюдили серед учнів та вчителів загальноосвітніх закладів. Декілька вчителів ЗОШ № 17 упізнали у ньому свого колишнього учня – 32-річногоБатьки дітей забили на сполох та звернулись в правоохоронні органи. У пресслужбі ГУ НП у Волинській області підтвердили, що відповідну заяву на цього чоловіка було зафіксовано, триває перевірка.«Доброго дня! Сьогодні від школи № 17 до школи № 23 чоловік переслідував дітей – семикласників. Пропонував наркотики, погрожував зґвалтувати. Невідомо, чи він перебував у стані алкогольного сп’яніння, чи наркотичного, чи психічно хворий. Якщо будете бачити цього чоловіка, прохання зателефонувати в правоохоронні органи. Поліцію ми повідомили про нього, але невідомо, чи спіймають. Будьте обережні! Розповсюдження інформації вітається!» - йдеться у повідомленні, до якого додають фото лучанина.Своєю чергою, одна із педагогів школи №17, яка називатися не захотіла, розповіла:«Про інцидент розповіли учні. Це було не один раз. Діти його сфотографували. Я і ще декілька вчителів впізнали свого колишнього учня Володю Х. Показали фото із соцмереж Володі постраждалим школярам – вони його впізнали. Поліцію повідомили, але наразі результатів нуль».У коментарях під дописами з фото лучанина люди повідомляють, що чоловік і досі вільно розгулює містом.З власних джерел Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо, що чоловік неодноразово притягувався до відповідальності за дрібне хуліганство та появу в громадському місці в нетверезому вигляді.Тим часом, окремі спільноти у соцмережі фейсбук активно обговорюють інцидент. Батьки постраждалих учнів намагаються самостійно розшукати кривдника своїх дітей. Користувачі час від часу діляться один з одним локаціями із місцем перебування підозрюваного у неадекватній поведінці та погрожують йому саморозправою.Про деталі та розвиток повідомимо згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію