У Луцьку просять перейменувати вулицю в пам’ять про ліквідаторів аварії на ЧАЕС

У Луцьку одну з вулиць пропонують перейменувати на честь Героїв Чорнобиля.Про це йшлося у понеділок, 7 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань впорядкування назв вулиць.Заступник голови ГО «Союз інвалідів Чорнобиля Волині»наголосив, що із 3 мільйонів постраждалих від аварії на ЧАЕС – 2 мільйони українців, із мільйона ліквідаторів – 800 тисяч українців, близько 5 тисяч ліквідаторів – із Луцька.«За 9 місяців вже 100 людей пішли на той світ… Вони заслужили», - відзначив він.Представниця Інституту національної пам'яті у Волинській областікаже, що ліквідатори аварії на ЧАЕС переважно живуть на бульварі Дружби Народів, тож запропонувала розглянути цей варіант. Члени комісії вирішили підшукати вулиці, які підлягають перейменуванню, розглянути варіанти та запропонувати до перейменування на честь Героїв Чорнобиля.