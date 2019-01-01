У вишах України хочуть скасувати держзамовлення





Про це на відкритті науково-популярної ініціативи «Наукові пікніки» сказала міністерка освіти та науки Ганна Новосад, - повідомляє платформа



За словами пані міністерки, МОН та інші освітні й владні установи готують законопроекти про відповідні зміни до законів про вищу освіту, про державне замовлення, до низки інших законодавчих актів та до бюджетного кодексу. Напрацьовані пропозиції будуть подані на затвердження парламенту до грудня 2019 року.



"Ми хочемо, щоб кошти йшли в найкращі університети. Державне замовлення – це той рудимент, який нам залишився після радянської планової економіки. Ми маємо розуміти, що ми як держава вже не можемо спланувати скільки через 5 чи 6 років нам необхідно буде економістів, юристів, інших професій.



Тому ми хочемо перейти до іншого фінансування, яке буде засновано на принципі так званих показників якості. Ми хочемо весь той об’єм коштів, які є, спрямувати на кращі університети за певними критеріями. Один з них – працевлаштування випускників.



Ми хочемо зрозуміти, які університети роблять так, щоб їх випускники отримали найкраще місце і хочемо винагороджувати більшою кількістю грошей тих, хто насправді на це спроможний", – сказала Ганна Новосад.

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