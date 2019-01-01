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Тепло повернеться: синоптик дала несподіваний прогноз погоди в Україні

Тепло повернеться: синоптик дала несподіваний прогноз погоди в Україні
В Україні 13 жовтня очікується різке потепління. Температура знову підніметься до +22 градусів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, погода буде сонячною і теплою.

"8-го жовтня в Україні переважатиме повітряна маса арктичного походження. Тому вночі очікується 0-4 градуси морозу, на високогір"ї Карпат і нижче, протягом дня - просто якесь знущання над громадянами: максимально +7+12 градусів", - йдеться у повідомлені.

У Криму, на Запоріжжі та на Донеччині у нічні години місцями передбачають +10 +15 градусів.

В більшості областей України опади малоймовірні, лише на Харківщині та Луганщині пройдуть невеликі дощі.

"Потепління розпочнеться вже в середу, поступово, не без дощів у середині тижня. А ось у неділю будемо радіти сонцю та теплу", - резюмує у дописі синоптик.

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Теги: тепло, синоптик
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