Тепло повернеться: синоптик дала несподіваний прогноз погоди в Україні
Сьогодні, 12:34
В Україні 13 жовтня очікується різке потепління. Температура знову підніметься до +22 градусів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, погода буде сонячною і теплою.
"8-го жовтня в Україні переважатиме повітряна маса арктичного походження. Тому вночі очікується 0-4 градуси морозу, на високогір"ї Карпат і нижче, протягом дня - просто якесь знущання над громадянами: максимально +7+12 градусів", - йдеться у повідомлені.
У Криму, на Запоріжжі та на Донеччині у нічні години місцями передбачають +10 +15 градусів.
В більшості областей України опади малоймовірні, лише на Харківщині та Луганщині пройдуть невеликі дощі.
"Потепління розпочнеться вже в середу, поступово, не без дощів у середині тижня. А ось у неділю будемо радіти сонцю та теплу", - резюмує у дописі синоптик.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, погода буде сонячною і теплою.
"8-го жовтня в Україні переважатиме повітряна маса арктичного походження. Тому вночі очікується 0-4 градуси морозу, на високогір"ї Карпат і нижче, протягом дня - просто якесь знущання над громадянами: максимально +7+12 градусів", - йдеться у повідомлені.
У Криму, на Запоріжжі та на Донеччині у нічні години місцями передбачають +10 +15 градусів.
В більшості областей України опади малоймовірні, лише на Харківщині та Луганщині пройдуть невеликі дощі.
"Потепління розпочнеться вже в середу, поступово, не без дощів у середині тижня. А ось у неділю будемо радіти сонцю та теплу", - резюмує у дописі синоптик.
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