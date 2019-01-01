Частину вулиці Винниченка у Луцьку можуть перейменувати
Сьогодні, 19:48
У Луцьку хочуть перейменувати частину вулиці Винниченка.
Про це йшлося у понеділок, 7 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань впорядкування назв вулиць.
У Луцьку частину вулиці Винниченка, де розташовані 5 будинків, можуть перейменувати у провулок Олексія Брися, де знаходиться пам’ятна дошка на його честь. В місті проведуть громадські обговорення, аби вивчити думку лучан та визначитися з остаточним варіантом.
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Довідка: Олексій (Леонід) Семенович Брись (псевдо: «Остап»). Народився 15 грудня 1921 в с. Рачині (нині Горохівського району, Волинська область, Україна) на Волині.
Після закінчення польської школи у рідному селі, Горохівської гімназії та здобуття атестата про середню освіту вже при радянській владі Олексій Брись вступив на фельдшерський факультет Львівського медінституту. Але після першого курсу почалась війна і Олексій повернувся додому. Він був курінним УПА на Горохівщині ВО «Турів» з 1943 р. по 1944 р. Його курінь налічував близько 4 сотень бійців, які проводили активні бойові дії проти регулярних сил німецької армії.
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Про це йшлося у понеділок, 7 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань впорядкування назв вулиць.
У Луцьку частину вулиці Винниченка, де розташовані 5 будинків, можуть перейменувати у провулок Олексія Брися, де знаходиться пам’ятна дошка на його честь. В місті проведуть громадські обговорення, аби вивчити думку лучан та визначитися з остаточним варіантом.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцьку вулицю можуть назвати на честь сотника УПА
Довідка: Олексій (Леонід) Семенович Брись (псевдо: «Остап»). Народився 15 грудня 1921 в с. Рачині (нині Горохівського району, Волинська область, Україна) на Волині.
Після закінчення польської школи у рідному селі, Горохівської гімназії та здобуття атестата про середню освіту вже при радянській владі Олексій Брись вступив на фельдшерський факультет Львівського медінституту. Але після першого курсу почалась війна і Олексій повернувся додому. Він був курінним УПА на Горохівщині ВО «Турів» з 1943 р. по 1944 р. Його курінь налічував близько 4 сотень бійців, які проводили активні бойові дії проти регулярних сил німецької армії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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