Частину вулиці Винниченка у Луцьку можуть перейменувати

У Луцьку хочуть перейменувати частину вулиці Винниченка.Про це йшлося у понеділок, 7 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань впорядкування назв вулиць.У Луцьку частину вулиці Винниченка, де розташовані 5 будинків, можуть перейменувати у провулок, де знаходиться пам’ятна дошка на його честь. В місті проведуть громадські обговорення, аби вивчити думку лучан та визначитися з остаточним варіантом.Олексій (Леонід) Семенович Брись (псевдо: «Остап»). Народився 15 грудня 1921 в с. Рачині (нині Горохівського району, Волинська область, Україна) на Волині.Після закінчення польської школи у рідному селі, Горохівської гімназії та здобуття атестата про середню освіту вже при радянській владі Олексій Брись вступив на фельдшерський факультет Львівського медінституту. Але після першого курсу почалась війна і Олексій повернувся додому. Він був курінним УПА на Горохівщині ВО «Турів» з 1943 р. по 1944 р. Його курінь налічував близько 4 сотень бійців, які проводили активні бойові дії проти регулярних сил німецької армії.