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Зеленський призначив суддю у Луцьк

Зеленський призначив суддю у Луцьк
На посаду судді Луцького міськрайонного суду Волинської області призначили Покидюка Вячеслава Миколайовича.

Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського від 7 жовтня.

Цим же документом призначили ще декілька суддів в інші регіони України.

"Призначити у місцевих загальних судах на посади:
судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ПОКИДЮКА Вячеслава Миколайовича", - йдеться у тексті документу.

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Теги: суддя, Луцьк, призначення
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