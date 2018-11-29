Зеленський призначив суддю у Луцьк
Сьогодні, 12:53
На посаду судді Луцького міськрайонного суду Волинської області призначили Покидюка Вячеслава Миколайовича.
Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського від 7 жовтня.
Цим же документом призначили ще декілька суддів в інші регіони України.
"Призначити у місцевих загальних судах на посади:
судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ПОКИДЮКА Вячеслава Миколайовича", - йдеться у тексті документу.
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Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського від 7 жовтня.
Цим же документом призначили ще декілька суддів в інші регіони України.
"Призначити у місцевих загальних судах на посади:
судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ПОКИДЮКА Вячеслава Миколайовича", - йдеться у тексті документу.
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