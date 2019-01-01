вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В аварії на Волині постраждала студентка педколеджу

В аварії на Волині постраждала студентка педколеджу
У Володимирі-Волинському трапилася ДТП. Зіткнулися два авто: Nissan, яким керував мешканець міста, та Daewoo Lanos, яким керував житель Ратнівського району.

Автопригода сталась 6-го жовтня о 22:53 на перехресті вулиць Ковельської і Данила Галицького, - розповіли БУГу у Володимир-Волинському відділі поліції.

Відомо, що Nissan виїжджав з другорядної дороги, не надав перевагу в русі і допустив зіткнення з автомобілем, який рухався по головні дорозі,

У результаті події забійні рани отримали пасажири Lanos, серед яких і студентка Володимир-Волинського педагогічного коледжу.

Правоохоронці забрали два авто на штрафмайданчик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Волинь, студентка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Затримали раніше судимого 16-річного лучанина, який скоїв нові злочини
Сьогодні, 13:23
Бійці волинського «Світязя» вирушили на Схід
Сьогодні, 13:22
В аварії на Волині постраждала студентка педколеджу
Сьогодні, 13:11
На Волині випав перший сніг
Сьогодні, 13:04
Зеленський призначив суддю у Луцьк
Сьогодні, 12:53
Схожі новини
На Волині легковик збив мопедиста: чоловік – у лікарні На Волині легковик збив мопедиста: чоловік – у лікарні
04 жовтень, 10:41
Через несправний велосипед волинянин потрапив під колеса вантажівки Через несправний велосипед волинянин потрапив під колеса вантажівки
03 жовтень, 10:57
На Волині тракторист в'їхав у електроопору На Волині тракторист в'їхав у електроопору
03 жовтень, 08:40
Аварія на Волині: автівка збила велосипедиста Аварія на Волині: автівка збила велосипедиста
02 жовтень, 10:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рятували постраждалих водії, які їхали трасою: подробиці жахливої аварії неподалік Луцька
Сьогодні, 14:39
 0
Померли сіамські близнюки, які нещодавно народились у Чернівцях
Сьогодні, 14:31
 0
Розшукують волинянина, який пішов з дому і не повернувся
Сьогодні, 14:26
 0
У луцькому парку з'явився безкоштовний Wi-Fi
Сьогодні, 13:57
 0
Луцька фірма заплатила понад пів мільйона штрафу
Сьогодні, 13:37
 0
Медіа
відео
1/8
﻿