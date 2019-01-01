В аварії на Волині постраждала студентка педколеджу
Сьогодні, 13:11
У Володимирі-Волинському трапилася ДТП. Зіткнулися два авто: Nissan, яким керував мешканець міста, та Daewoo Lanos, яким керував житель Ратнівського району.
Автопригода сталась 6-го жовтня о 22:53 на перехресті вулиць Ковельської і Данила Галицького, - розповіли БУГу у Володимир-Волинському відділі поліції.
Відомо, що Nissan виїжджав з другорядної дороги, не надав перевагу в русі і допустив зіткнення з автомобілем, який рухався по головні дорозі,
У результаті події забійні рани отримали пасажири Lanos, серед яких і студентка Володимир-Волинського педагогічного коледжу.
Правоохоронці забрали два авто на штрафмайданчик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Автопригода сталась 6-го жовтня о 22:53 на перехресті вулиць Ковельської і Данила Галицького, - розповіли БУГу у Володимир-Волинському відділі поліції.
Відомо, що Nissan виїжджав з другорядної дороги, не надав перевагу в русі і допустив зіткнення з автомобілем, який рухався по головні дорозі,
У результаті події забійні рани отримали пасажири Lanos, серед яких і студентка Володимир-Волинського педагогічного коледжу.
Правоохоронці забрали два авто на штрафмайданчик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Бійці волинського «Світязя» вирушили на Схід
Сьогодні, 13:22
В аварії на Волині постраждала студентка педколеджу
Сьогодні, 13:11
На Волині випав перший сніг
Сьогодні, 13:04
Зеленський призначив суддю у Луцьк
Сьогодні, 12:53
Медіа