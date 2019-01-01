В аварії на Волині постраждала студентка педколеджу





Автопригода сталась 6-го жовтня о 22:53 на перехресті вулиць Ковельської і Данила Галицького, - розповіли



Відомо, що Nissan виїжджав з другорядної дороги, не надав перевагу в русі і допустив зіткнення з автомобілем, який рухався по головні дорозі,



У результаті події забійні рани отримали пасажири Lanos, серед яких і студентка Володимир-Волинського педагогічного коледжу.



Правоохоронці забрали два авто на штрафмайданчик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському трапилася ДТП. Зіткнулися два авто: Nissan, яким керував мешканець міста, та Daewoo Lanos, яким керував житель Ратнівського району.Автопригода сталась 6-го жовтня о 22:53 на перехресті вулиць Ковельської і Данила Галицького, - розповіли БУГу у Володимир-Волинському відділі поліції.Відомо, що Nissan виїжджав з другорядної дороги, не надав перевагу в русі і допустив зіткнення з автомобілем, який рухався по головні дорозі,У результаті події забійні рани отримали пасажири Lanos, серед яких і студентка Володимир-Волинського педагогічного коледжу.Правоохоронці забрали два авто на штрафмайданчик.

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