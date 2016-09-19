Бійці волинського «Світязя» вирушили на Схід

Бійці спецпідрозділу «Світязь» вирушили в зону проведення Операції Об’єднаних Сил.Волинські поліцейські замінять колег, які несуть службу на Донбасі, - інформує ГУНП у Волинській області.Вони забезпечуватимуть публічну безпеку та правопорядок, нестимуть службу на блокпостах, працюватимуть над виявленням та недопущенням незаконного перевезення зброї та боєприпасів.Традиційно провести бійців в дорогу прийшли керівництво поліції Волині, рідні, друзі та колеги. З добрими побажаннями до правоохоронців звернувся заступник начальника Головного управління Національної поліції в областіі командир роти патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь»Нагадаємо, добровольчу роту патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь» було створено в червні 2014 року. Підрозділ пройшов бої за Іловайськ та Вуглегірськ. Мужність і відвагу його бійців під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України відзначено державними нагородами. Волинські телевізійники зняли фільм, присвячений бійцям спецпідрозділу «Світязь»: дорога болю і слави», який у 2016 році здобув найвищу нагороду, гранпрі, на міжнародному мистецькому фестивалі в Польщі.