Бійці волинського «Світязя» вирушили на Схід
Сьогодні, 13:22
Бійці спецпідрозділу «Світязь» вирушили в зону проведення Операції Об’єднаних Сил.
Волинські поліцейські замінять колег, які несуть службу на Донбасі, - інформує ГУНП у Волинській області.
Вони забезпечуватимуть публічну безпеку та правопорядок, нестимуть службу на блокпостах, працюватимуть над виявленням та недопущенням незаконного перевезення зброї та боєприпасів.
Традиційно провести бійців в дорогу прийшли керівництво поліції Волині, рідні, друзі та колеги. З добрими побажаннями до правоохоронців звернувся заступник начальника Головного управління Національної поліції в області Сергій Козак і командир роти патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь» В’ячеслав Моніч.
Нагадаємо, добровольчу роту патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь» було створено в червні 2014 року. Підрозділ пройшов бої за Іловайськ та Вуглегірськ. Мужність і відвагу його бійців під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України відзначено державними нагородами. Волинські телевізійники зняли фільм, присвячений бійцям спецпідрозділу «Світязь»: дорога болю і слави», який у 2016 році здобув найвищу нагороду, гранпрі, на міжнародному мистецькому фестивалі в Польщі.
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Волинські поліцейські замінять колег, які несуть службу на Донбасі, - інформує ГУНП у Волинській області.
Вони забезпечуватимуть публічну безпеку та правопорядок, нестимуть службу на блокпостах, працюватимуть над виявленням та недопущенням незаконного перевезення зброї та боєприпасів.
Традиційно провести бійців в дорогу прийшли керівництво поліції Волині, рідні, друзі та колеги. З добрими побажаннями до правоохоронців звернувся заступник начальника Головного управління Національної поліції в області Сергій Козак і командир роти патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь» В’ячеслав Моніч.
Нагадаємо, добровольчу роту патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь» було створено в червні 2014 року. Підрозділ пройшов бої за Іловайськ та Вуглегірськ. Мужність і відвагу його бійців під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України відзначено державними нагородами. Волинські телевізійники зняли фільм, присвячений бійцям спецпідрозділу «Світязь»: дорога болю і слави», який у 2016 році здобув найвищу нагороду, гранпрі, на міжнародному мистецькому фестивалі в Польщі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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