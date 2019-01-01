Затримали раніше судимого 16-річного лучанина, який скоїв нові злочини
Сьогодні, 13:23
У Луцьку затримали неповнолітнього хлопця, який раніше мав проблеми з законом.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.
Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою 16-річному мешканцю обласного центру Волині, котрий, попри юний вік, був уже двічі судимий за корисливі злочини – розбій та крадіжки із проникненням у приміщення. Окрім того, ще два обвинувальні акти про вчинення ним крадіжок перебувають на розгляді суду.
Не зробивши жодних висновків, під час іспитового строку юнак знову скоїв злочини.
24 вересня 2019 року він проник у господарське приміщення будинку на вулиці Героїв УПА у Луцьку та викрав звідти велосипед вартістю 1700 грн., а з квартири в будинку на цій же вулиці – різний дріб’язок (пауербанк, фітнес-годинник, USB-шнури) вартістю 670 грн.
Господарі помешкання прокинулися від того, що хтось увімкнув світло в оселі, проте злодія вже не застали. Його затримали правоохоронці невдовзі після вчинення крадіжки.
Юнаку повідомили про підозру у вчиненні крадіжок із проникненням у житло та інше приміщення (кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст. 185 КК України) й наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.
Триває досудове розслідування, у ході якого перевіряють також інформацію щодо причетності зловмисника до інших таких злочинів.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.
Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою 16-річному мешканцю обласного центру Волині, котрий, попри юний вік, був уже двічі судимий за корисливі злочини – розбій та крадіжки із проникненням у приміщення. Окрім того, ще два обвинувальні акти про вчинення ним крадіжок перебувають на розгляді суду.
Не зробивши жодних висновків, під час іспитового строку юнак знову скоїв злочини.
24 вересня 2019 року він проник у господарське приміщення будинку на вулиці Героїв УПА у Луцьку та викрав звідти велосипед вартістю 1700 грн., а з квартири в будинку на цій же вулиці – різний дріб’язок (пауербанк, фітнес-годинник, USB-шнури) вартістю 670 грн.
Господарі помешкання прокинулися від того, що хтось увімкнув світло в оселі, проте злодія вже не застали. Його затримали правоохоронці невдовзі після вчинення крадіжки.
Юнаку повідомили про підозру у вчиненні крадіжок із проникненням у житло та інше приміщення (кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст. 185 КК України) й наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.
Триває досудове розслідування, у ході якого перевіряють також інформацію щодо причетності зловмисника до інших таких злочинів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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