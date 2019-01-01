Затримали раніше судимого 16-річного лучанина, який скоїв нові злочини

У Луцьку затримали неповнолітнього хлопця, який раніше мав проблеми з законом.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою 16-річному мешканцю обласного центру Волині, котрий, попри юний вік, був уже двічі судимий за корисливі злочини – розбій та крадіжки із проникненням у приміщення. Окрім того, ще два обвинувальні акти про вчинення ним крадіжок перебувають на розгляді суду.Не зробивши жодних висновків, під час іспитового строку юнак знову скоїв злочини.24 вересня 2019 року він проник у господарське приміщення будинку на вулиці Героїв УПА у Луцьку та викрав звідти велосипед вартістю 1700 грн., а з квартири в будинку на цій же вулиці – різний дріб’язок (пауербанк, фітнес-годинник, USB-шнури) вартістю 670 грн.Господарі помешкання прокинулися від того, що хтось увімкнув світло в оселі, проте злодія вже не застали. Його затримали правоохоронці невдовзі після вчинення крадіжки.Юнаку повідомили про підозру у вчиненні крадіжок із проникненням у житло та інше приміщення (кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст. 185 КК України) й наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.Триває досудове розслідування, у ході якого перевіряють також інформацію щодо причетності зловмисника до інших таких злочинів.