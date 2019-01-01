Розшукують волинянина, який пішов з дому і не повернувся
Сьогодні, 14:26
Володимир-Волинський відділ поліції розшукує безвісти зниклого Смичука Анатолія Євгеновича, 12.04.1962 р. н.
Про це повідомляє власкор ВолиньUA.
Чоловік родом із села Хворостів, Володимир-Волинського району. Волинянин пішов з дому 20 вересня цього року і не повернувся (проживав сам), зловживав спиртними напоями.
Його прикмети: зріст 180 см, худорлявої статури, волосся русяве, ніс великий, з горбинкою, викривлений.
Був одягнений: коричнева шуба із штучного хутра, хутряна зимова шапка, чорні штани, взутий в резинові тапочки .
Останній раз бачили розшукуваного близько двох тижнів тому у селі Микуличі, а близько тижня тому у селі Березовичі в п'яному стані.
Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце перебування зниклого Смичука А. Є., повідомити у відділ поліції за телефонами: 0931941895, 0938873188 або 102.
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Про це повідомляє власкор ВолиньUA.
Чоловік родом із села Хворостів, Володимир-Волинського району. Волинянин пішов з дому 20 вересня цього року і не повернувся (проживав сам), зловживав спиртними напоями.
Його прикмети: зріст 180 см, худорлявої статури, волосся русяве, ніс великий, з горбинкою, викривлений.
Був одягнений: коричнева шуба із штучного хутра, хутряна зимова шапка, чорні штани, взутий в резинові тапочки .
Останній раз бачили розшукуваного близько двох тижнів тому у селі Микуличі, а близько тижня тому у селі Березовичі в п'яному стані.
Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце перебування зниклого Смичука А. Є., повідомити у відділ поліції за телефонами: 0931941895, 0938873188 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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