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Розшукують волинянина, який пішов з дому і не повернувся

Розшукують волинянина, який пішов з дому і не повернувся
Володимир-Волинський відділ поліції розшукує безвісти зниклого Смичука Анатолія Євгеновича, 12.04.1962 р. н.

Про це повідомляє власкор ВолиньUA.

Чоловік родом із села Хворостів, Володимир-Волинського району. Волинянин пішов з дому 20 вересня цього року і не повернувся (проживав сам), зловживав спиртними напоями.

Його прикмети: зріст 180 см, худорлявої статури, волосся русяве, ніс великий, з горбинкою, викривлений.

Був одягнений: коричнева шуба із штучного хутра, хутряна зимова шапка, чорні штани, взутий в резинові тапочки .

Останній раз бачили розшукуваного близько двох тижнів тому у селі Микуличі, а близько тижня тому у селі Березовичі в п'яному стані.

Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце перебування зниклого Смичука А. Є., повідомити у відділ поліції за телефонами: 0931941895, 0938873188 або 102.

Розшукують волинянина, який пішов з дому і не повернувся

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Теги: розшук, волинянин
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