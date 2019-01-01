Померли сіамські близнюки, які нещодавно народились у Чернівцях
Сьогодні, 14:31
У Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні померли сіамські близнюки, які народилися в ніч проти 28 вересня у пологовому будинку №2.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у обласному медичному закладі.
За словами лікарів, дівчата померли ввечері у суботу, 5 жовтня.
У лікарні вони знаходилися три дні. Після того, як близнючок транспортували з пологового будинку, стан дітей називали вкрай важким. Також медики зауважили, що мати жодного разу не відвідувала сіамських близнючок у лікарні, а батько лише приносив засоби догляду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у обласному медичному закладі.
За словами лікарів, дівчата померли ввечері у суботу, 5 жовтня.
У лікарні вони знаходилися три дні. Після того, як близнючок транспортували з пологового будинку, стан дітей називали вкрай важким. Також медики зауважили, що мати жодного разу не відвідувала сіамських близнючок у лікарні, а батько лише приносив засоби догляду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Рятували постраждалих водії, які їхали трасою: подробиці жахливої аварії неподалік Луцька
Сьогодні, 14:39
Померли сіамські близнюки, які нещодавно народились у Чернівцях
Сьогодні, 14:31
Розшукують волинянина, який пішов з дому і не повернувся
Сьогодні, 14:26
У луцькому парку з'явився безкоштовний Wi-Fi
Сьогодні, 13:57
Луцька фірма заплатила понад пів мільйона штрафу
Сьогодні, 13:37
Медіа