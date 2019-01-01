Померли сіамські близнюки, які нещодавно народились у Чернівцях





Про це кореспонденту



За словами лікарів, дівчата померли ввечері у суботу, 5 жовтня.



У лікарні вони знаходилися три дні. Після того, як близнючок транспортували з пологового будинку, стан дітей називали вкрай важким. Також медики зауважили, що мати жодного разу не відвідувала сіамських близнючок у лікарні, а батько лише приносив засоби догляду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні померли сіамські близнюки , які народилися в ніч проти 28 вересня у пологовому будинку №2.Про це кореспонденту УНІАН повідомили у обласному медичному закладі.За словами лікарів, дівчата померли ввечері у суботу, 5 жовтня.У лікарні вони знаходилися три дні. Після того, як близнючок транспортували з пологового будинку, стан дітей називали вкрай важким. Також медики зауважили, що мати жодного разу не відвідувала сіамських близнючок у лікарні, а батько лише приносив засоби догляду.

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