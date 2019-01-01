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Померли сіамські близнюки, які нещодавно народились у Чернівцях

Померли сіамські близнюки, які нещодавно народились у Чернівцях
У Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні померли сіамські близнюки, які народилися в ніч проти 28 вересня у пологовому будинку №2.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у обласному медичному закладі.

За словами лікарів, дівчата померли ввечері у суботу, 5 жовтня.

У лікарні вони знаходилися три дні. Після того, як близнючок транспортували з пологового будинку, стан дітей називали вкрай важким. Також медики зауважили, що мати жодного разу не відвідувала сіамських близнючок у лікарні, а батько лише приносив засоби догляду.


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Теги: сіамські близнюки, подоги, пологовий, Чернівці
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