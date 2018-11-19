вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині освятили новий храм УПЦ (МП). ФОТО

На Волині освятили новий храм УПЦ (МП). ФОТО
У селі Рудня Рожищенського благочиння архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл освятив новий храм.

Освячення сталось 5 жовтня, – пише пресслужба Волинської єпархії УПЦ.

Нафанаїлу співслужили настоятель новоосвяченого храму протоієрей Дмитрій Теравський, благочинний Рожищенського округу протоієрей Петро Іваничко, настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит Афанасій (Герман), благочинний Луцького районного округу протоієрей Петро Приступа, завідуючий канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич), благочинний Білогірського округу Шепетівської єпархії, протоієрей Олександр Теравський та клірики Волинської єпархії.

На Малому вході архієпископ Нафанаїл відзначив високими церковними нагородами настоятеля новоосвяченого храму протоієрея Дмитрія Теравського – хрестом з прикрасами та митрою.

Під час богослужіння була піднесена посилена молитва за мир в Україні та за єдність православних християн.

Наприкінці Божественної літургії владика Нафанаїл нагородив найактивніших парафіян храму медалями «Волинської ікони Божої Матері» та благословенними грамотами.

Архіпастир побажав, щоб у новоосвяченому храмі завжди лунала щира молитва до Бога, звершувалась літургія та проповідувались слова Божої істини.

У свою чергу, настоятель щиро подякував архієпископу Нафанаїлу, собору духовенства, прихожанам й гостям свята за звершення чину освячення, спільну молитву, високі церковні нагороди та попрохав у владики архіпастирського благословення на подальшу працю у славу Христової Церкви.

На Волині освятили новий храм УПЦ (МП). ФОТО
На Волині освятили новий храм УПЦ (МП). ФОТО
На Волині освятили новий храм УПЦ (МП). ФОТО
На Волині освятили новий храм УПЦ (МП). ФОТО
На Волині освятили новий храм УПЦ (МП). ФОТО
На Волині освятили новий храм УПЦ (МП). ФОТО
На Волині освятили новий храм УПЦ (МП). ФОТО
На Волині освятили новий храм УПЦ (МП). ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: храм, Волинь, освячення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Залізничник з Ковеля вирощував коноплю та зберігав зброю
Сьогодні, 16:49
У Луцьку просять відновити маршрутку №14
Сьогодні, 16:38
На Волині освятили новий храм УПЦ (МП). ФОТО
Сьогодні, 16:28
У селі на Волині горіла пилорама
Сьогодні, 16:01
Під час пожежі у волинському селі загинула жінка. ФОТО
Сьогодні, 15:56
Схожі новини
У селі на Волині освятили храм УПЦ (МП) У селі на Волині освятили храм УПЦ (МП)
20 травень, 11:14
У селі на Волині освятили храм. ФОТО У селі на Волині освятили храм. ФОТО
19 листопад, 2018, 18:15
Владика Михаїл освятив будівництво монастирського комплексу у селі під Луцьком Владика Михаїл освятив будівництво монастирського комплексу у селі під Луцьком
26 серпень, 18:53
«Не може бути здорове тіло без здорової душі», – Валіхновський про своє поєднання церковної служби і хірургії «Не може бути здорове тіло без здорової душі», – Валіхновський про своє поєднання церковної служби і хірургії
21 серпень, 12:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Встановили особу чоловіка, який може бути причетний до погроз зґвалтуванням школяркам у Луцьку
Сьогодні, 17:35
 0
Волинянка – переможець чемпіонату України серед майстрів перукарського мистецтва. ФОТО
Сьогодні, 17:27
 0
Скандал у Тернополі: патрульний підробив лікарняний і поїхав на заробітки до Польщі
Сьогодні, 17:19
 0
На Волині понад 3 тисячі людей захворіло на ГРВІ: медики попереджають про нові небезпечні віруси
Сьогодні, 17:13
 0
На луцькій вулиці замість асфальту – ями та болото. ФОТО
Сьогодні, 16:54
 0
Медіа
відео
1/8
﻿