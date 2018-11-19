На Волині освятили новий храм УПЦ (МП). ФОТО

У селі Рудня Рожищенського благочиння архієпископ Волинський і Луцькийосвятив новий храм.Освячення сталось 5 жовтня, – пише пресслужба Волинської єпархії УПЦ.Нафанаїлу співслужили настоятель новоосвяченого храму протоієрей, благочинний Рожищенського округу протоієрей, настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит, благочинний Луцького районного округу протоієрей, завідуючий канцелярією єпархії архімандрит, благочинний Білогірського округу Шепетівської єпархії, протоієрейта клірики Волинської єпархії.На Малому вході архієпископ Нафанаїл відзначив високими церковними нагородами настоятеля новоосвяченого храму протоієрея Дмитрія Теравського – хрестом з прикрасами та митрою.Під час богослужіння була піднесена посилена молитва за мир в Україні та за єдність православних християн.Наприкінці Божественної літургії владика Нафанаїл нагородив найактивніших парафіян храму медалями «Волинської ікони Божої Матері» та благословенними грамотами.Архіпастир побажав, щоб у новоосвяченому храмі завжди лунала щира молитва до Бога, звершувалась літургія та проповідувались слова Божої істини.У свою чергу, настоятель щиро подякував архієпископу Нафанаїлу, собору духовенства, прихожанам й гостям свята за звершення чину освячення, спільну молитву, високі церковні нагороди та попрохав у владики архіпастирського благословення на подальшу працю у славу Христової Церкви.