На Волині освятили новий храм УПЦ (МП). ФОТО
Сьогодні, 16:28
У селі Рудня Рожищенського благочиння архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл освятив новий храм.
Освячення сталось 5 жовтня, – пише пресслужба Волинської єпархії УПЦ.
Нафанаїлу співслужили настоятель новоосвяченого храму протоієрей Дмитрій Теравський, благочинний Рожищенського округу протоієрей Петро Іваничко, настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит Афанасій (Герман), благочинний Луцького районного округу протоієрей Петро Приступа, завідуючий канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич), благочинний Білогірського округу Шепетівської єпархії, протоієрей Олександр Теравський та клірики Волинської єпархії.
На Малому вході архієпископ Нафанаїл відзначив високими церковними нагородами настоятеля новоосвяченого храму протоієрея Дмитрія Теравського – хрестом з прикрасами та митрою.
Під час богослужіння була піднесена посилена молитва за мир в Україні та за єдність православних християн.
Наприкінці Божественної літургії владика Нафанаїл нагородив найактивніших парафіян храму медалями «Волинської ікони Божої Матері» та благословенними грамотами.
Архіпастир побажав, щоб у новоосвяченому храмі завжди лунала щира молитва до Бога, звершувалась літургія та проповідувались слова Божої істини.
У свою чергу, настоятель щиро подякував архієпископу Нафанаїлу, собору духовенства, прихожанам й гостям свята за звершення чину освячення, спільну молитву, високі церковні нагороди та попрохав у владики архіпастирського благословення на подальшу працю у славу Христової Церкви.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Освячення сталось 5 жовтня, – пише пресслужба Волинської єпархії УПЦ.
Нафанаїлу співслужили настоятель новоосвяченого храму протоієрей Дмитрій Теравський, благочинний Рожищенського округу протоієрей Петро Іваничко, настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит Афанасій (Герман), благочинний Луцького районного округу протоієрей Петро Приступа, завідуючий канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич), благочинний Білогірського округу Шепетівської єпархії, протоієрей Олександр Теравський та клірики Волинської єпархії.
На Малому вході архієпископ Нафанаїл відзначив високими церковними нагородами настоятеля новоосвяченого храму протоієрея Дмитрія Теравського – хрестом з прикрасами та митрою.
Під час богослужіння була піднесена посилена молитва за мир в Україні та за єдність православних християн.
Наприкінці Божественної літургії владика Нафанаїл нагородив найактивніших парафіян храму медалями «Волинської ікони Божої Матері» та благословенними грамотами.
Архіпастир побажав, щоб у новоосвяченому храмі завжди лунала щира молитва до Бога, звершувалась літургія та проповідувались слова Божої істини.
У свою чергу, настоятель щиро подякував архієпископу Нафанаїлу, собору духовенства, прихожанам й гостям свята за звершення чину освячення, спільну молитву, високі церковні нагороди та попрохав у владики архіпастирського благословення на подальшу працю у славу Христової Церкви.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Залізничник з Ковеля вирощував коноплю та зберігав зброю
Сьогодні, 16:49
У Луцьку просять відновити маршрутку №14
Сьогодні, 16:38
На Волині освятили новий храм УПЦ (МП). ФОТО
Сьогодні, 16:28
У селі на Волині горіла пилорама
Сьогодні, 16:01
Під час пожежі у волинському селі загинула жінка. ФОТО
Сьогодні, 15:56
Медіа