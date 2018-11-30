Рятували постраждалих водії, які їхали трасою: подробиці жахливої аварії неподалік Луцька





Про це в коментарі Інформаційному агентству



Зі слів чоловіка, він їхав зі сторони Торчина в напрямку Луцька, коли помітив палаючий автомобіль та ще один розбитий, який стояв поруч.



«В Тойоті Ауріс була сім’я з дитиною, на щастя, вдалось вчасно дістати їх з автомобіля, бо якби їм вчасно не допомогли – вони могли б загинути», – каже чоловік та додає, що після нього зупинилось ще декілька автівок, водії почали допомагати. Сім’ю госпіталізували з політравмами, дитина, на щастя, теж обійшлась без важких ушкоджень.



За кермом іншого автомобіля – сірого універсала Тойота Авенсіс, зі слів очевидця, був молодий чоловік.



«Після зіткнення він був у важкому стані, хрипів. Його під подушкою безпеки не відразу помітили, витягали через інші двері», – пояснив очевидець. Зараз чоловік перебуває в комі.



Зі слів свідка, причини зіткнення поки невідомі, удар був дуже значної сили і «лоб-в-лоб».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уникнути смертельних наслідків аварії, що трапилась поблизу Луцька в селі Забороль вдалось завдяки водіям, які проїжджали повз. Вони дістали сім’ю з палаючого авто, а також водія іншого легковика, який зараз в комі.Про це в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив очевидець пригоди.Зі слів чоловіка, він їхав зі сторони Торчина в напрямку Луцька, коли помітив палаючий автомобіль та ще один розбитий, який стояв поруч.«В Тойоті Ауріс була сім’я з дитиною, на щастя, вдалось вчасно дістати їх з автомобіля, бо якби їм вчасно не допомогли – вони могли б загинути», – каже чоловік та додає, що після нього зупинилось ще декілька автівок, водії почали допомагати. Сім’ю госпіталізували з політравмами, дитина, на щастя, теж обійшлась без важких ушкоджень.За кермом іншого автомобіля – сірого універсала Тойота Авенсіс, зі слів очевидця, був молодий чоловік.«Після зіткнення він був у важкому стані, хрипів. Його під подушкою безпеки не відразу помітили, витягали через інші двері», – пояснив очевидець. Зараз чоловік перебуває в комі.Зі слів свідка, причини зіткнення поки невідомі, удар був дуже значної сили і «лоб-в-лоб».

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