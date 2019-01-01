Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 жовтня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 - 17:00

м. Володимир-Волинський, вул.: Братковського 1-36, Зимнівська 55,57

2. 09:00 - 17:00

с. Яковичі, вул.: Жовтнева, Польова



Горохівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.





Іваничівський район



1 ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 від ЩТП-227 буде виконуватись чистка траси; 9 :00 - 16:30 с. Будятичі вул. І. Франка 1-11, вул. 8-го Березня 2-32, провулок Північний 1-16



2 КТП-148 буде виконуватись ущільнення щита КТП;

10:00 - 17:00 с. Гряди вул. Інтернаціональна 1-14, вул. Леніна 1-2, вул. І. Франка 1-6, вул. Гагаріна 1,2,2а

3 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-85 буде виконуватись чистка траси;

10:00 - 17:00 с. Милятин вул. Грицюка



Камінь-Каширський район



1. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 КТП-118 09:30 – 17:00 с. Качин, вул..Глинька, вул.. Зелена.

2. ПЛ-0,4кВ Л-87-03 (ТП-65, 66, 217, 50,337, 59, 311, 222, 227, 61, 356, 258, 62, 64, 67, 63, 240, 396) 09:00 – 17:00 с.Пнівне: Школа, ДП «Камінь – Каширське ЛГ» (контора, пилорама), Дитсадок, СВК «Правда» (бригада, контора, млин), Скважина, ПАТ «Укртелеком» (АТС),Сільська рада (контора, будинок культури), ССТ Пнівне (контора, магазин, пекарня), Поштове відділення, ПП Поліщук В.О, ПП Шуляк А.В., ПП Фарина О.А, ПП Войтусік Л.Ф., ПП Швиднюк В.К., ПП Пігулко Н.О., ПП Відьмук Т.М., Церква, ПП Довжик А.І., ФОП Марчук В.В.,

с.Винімок: ССТ Пнівне (магазин).

с.Волиця: Бібліотека, Школа, Медпункт, СВК «Правда» (Ферма), ССТ Пнівне (магазин), ПП Шуляк А.В., ТзОВ «Укртаурел» (мобільна станція)

с.Фаринки: Школа, ПП Довжик Н.М., ПП Нікітчук В.О., ПП Фарина А.М.

с.Соснівка: Бібіотека, Школа, Медпункт, ССТ Пнівне (магазин), ПП Пігулко Л.М., Молитовний будинок с.Пнівне, с.Фаринки, с.Винімок, с.Волиця, с.Городок, с.Соснівка.



Ківерцівський район



1 ПC 92 Журавичі

10:00-15:00

ПC 92 Журавичі

ПЛ-10 кВ 92-01

КТП-166 с.Журавичі

ФОП Максимчук Віктор Васильович

КТП-341 с.Журавичі

Відділ освіти Ківерцівської РДА

Ківерцівське сільське споживче товариство

Сільська рада с.Журавичі

КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"

ПЛ-10кВ Л 92-03

КТП-167 с.Журавичі

ПП "Дрімко"

КТП-168 с.Журавичі

СГПП `Дружба`

ПрАТ "МТС УКРАЇНА"

ЗТП-169 с.Журавичі

Сільська рада с.Журавичі

Свято-Миколаївська громада УПЦ КП

Сільська рада с.Журавичі

Відділ освіти Ківерцівської РДА

КТП-172 с.Журавичі

ФОП Філюк Олександр Васильович

ФОП Іллюк Юрій Васильович

Ківерцівське сільське споживче товариство

УДППЗ "Укрпошта" ПАТ "Укртелеком"

КТП-173 с.Журавичі

ФОП Гонтар Алла Анатоліївна

СГПП `Дружба`

КТП-457 с.Журавичі

СГПП `Дружба`

ЗТП-485 с.Журавичі

ДП"Колківське лісове господарство"

ПЛ-10 кВ 92-05

КТП-183 с.Клубочин

СГВК `Промінь`

ФОП Ходорчук Лілія Миколаївна

КТП-340 с.Клубочин

Релігійна громада Свято-Почаївської ікони

ФОП Радіон С.Я.

Сільська рада с.Сильно

КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"

Відділ освіти Ківерцівської РДА

КТП-453 с.Лопатень

ДП "Цуманське лісове господарство"

ПC 92 Журавичі

ПЛ-10 кВ 92-01

КТП-166 с.Журавичі



КТП-341 с.Журавичі



ПЛ-10кВ Л 92-03

КТП-167 с.Журавичі



КТП-168 с.Журавичі



ЗТП-169 с.Журавичі

вул.Садова вул.Олімпійська,вул.Калініна,вул.Молодіжна,вул.Незалежності



КТП-172 с.Журавичі

вул.Садова вул.Шевенка вул.Перемоги





КТП-173 с.Журавичі

вул.Вече



КТП-457 с.Журавичі



ЗТП-485 с.Журавичі





ПЛ-10 кВ 92-05

КТП-183 с.Клубочин





КТП-340 с.Клубочин

вул.Комсомольська,1-7/непарні/,2-28/парні/, вул.Комсомольська,9-25/непарні/,30-46/парні/,

вул.Партизанська



КТП-453 с.Лопатень

2 КТП-154 ПЛ-0,4 9:00-17:00

КТП-154с.Прилуцьке КТП-154с.Прилуцьке

вул.Радянська, буд.1-20

вул.Квітнева,буд.1-30

3 КТП-365 ПЛ-0,4 9:00-17:00

КТП-365 с.Покащів

Релігійна громада КТП-365 с.Покащів

вул.Радянська,51-79,вул.Жовтнева,123-143/непарні/,116-144/парні/,

вул.Жовтнева,101-121/непарні/,102-114/парні/,



Ковельський район



1. 9:00-17:00

Церква

Ковельське Райво

Церква ХВЕП

С/Р Білашів

Ковельське МТМО

ПАТ"Укртелеком"

Вол.дирекція УДППЗ

СТ "Каскад-Плюс" с.Білашів

2. ПС №39 «ПОВОРСЬК» ПЛ – 10 кВ Л.39-01, Л.39-02, Л.39-03,

Л.39-05, Л.39-08,

Л.39-10, Л.39-11,

Л.39-12, Л.39-13,

Л.39-14



9:00-17:00 СТзОВ"Заповіт"

С/Р Козлиничі

ФОП Санько А.С.

ПАТ "Дубномолоко"

СТ Поворськ

ПАТ"Укртелеком" АТС Козлиничі

Ковельське Райво (школа Козлиничі)

Вол.дирекція УДППЗ

Церква

СТзОВ"Пісочне"

Св'ято-Михайлівська церква

ПАТ"Укртелеком" АТС Пісочне

Ковельське Райво (школа Пісочне)

С/Р Пісочне

ФОП Мациборук М.С.

ФОП Дерев'янчук Г.І

Ковельське МТМО (ФАП Пісочне)

ФГ"Ставеччина"

Ковельське МТМО (ФАП Байківці)

СТзОВ ім. І.Франка

ТзОВ "Віра-1"

СФГ"Край"

С/Р Мельниця

Ковельське МТМО (ФАП Мирин)

ФОП Білець О.Т.

ПАТ"Укртелеком" (АТС Мельниця)

ТзОВ "В.Прометей"

ФОП Коренга Л.О.

ФГ"Ставеччина"

Львівська філія ПрАТ"Київстар"

Ковельське СЛАТ "Тур"

ФОП Польчук П. А.

ФОП Горинович В.П.

С/Р Ситовичі

Вол.дирекція УДППЗ

СТзОВ"Колос"

РГ Св.ап.Євангеліста І.Богуслова

ФОП Дерев'янчук Г.І

Ковельське МТМО (ФАП Озірне)

ТзОВ "Лістрансбуд"

Фіз.ос.Лисиця О.Г.

ФОП Дерев'янчук В.І.

ФОП Колбасюк В.І.

ПрАТ "МТС УКРАЇНА"

Тублікарня

ФОП Горайчук В.П.

ПрАТ "Поворське РТП"

МПП "Гіперіон"

ВАТ "Родючість"

ФОП Дерев'янчук Г.І

Ф.О. Боровик Л.О.

ФОП Копанчук В.М.

ФОП Басиста О.М.

Львівська залізниця

Ковельське СЛАТ "Тур"

Вол-Волинська КЕВ

ФОП Копанчук В.М.

ФОП Федорук Г.Ю.

ФОП Гриценюк Л.Р.

ПАТ "Дубномолоко"

ФОП Данилюк І.П.

ФОП Горайчук В.П.

Райкультвідділ Ков.РДА (музична школа Поворськ)

Св'ято-Покровська церква УПЦ КП

СТзОВ"Любисток"

Ковельське МТМО (ФАП Ломачанка)

СТзОВ"Заповіт"

Ковельське МТМО (ФАП Луківка)

С/Р Козлиничі

ФОП Санько А.С.

Ковельське МТМО (ФАП Гривятки)

СТзОВ "Васюти"

С/Р Уховецьк

ФОП Іллюх В.П.

Св'ято-Троїцька громада УПЦ КП

Львівська філія ПрАТ"Київстар"

ФОП Ткачук Т.С. с.Козлиничі

с.Пісочне

с.Байківці

с.Радошин

с.Мирин

с.Кривлин

с.Мельниця

с.Поворськ

с.Ситовичі

с.Підріжжя

с.Озірне

с.Гулівка

с.Заячівка

с.Ломачанка

с.Луківка

с.Уховецьк





Локачинський район

Вимкнень споживачів не заплановано.





місто Луцьк

Вимкнень споживачів не заплановано.





Луцький район



1. 10:00 – 16:00

с. Одеради вул. Набережна



Любомльський та Шацький райони



1 ПЛ 04кВ ЩТП-526 9:00-17:00

мЛюбомль вул ГрушевськогоУкр армії Бірківська



2 ПЛ 04кВ ЩТП518



9:00-17:00 с.Висоцьк



3 ПЛ 04кВ КТП 220

9:00-17:00 смт. Шацьк вул; 8Березня, 17Вересня, 1Травня, Вишнева, Б. Хмельницького, Природна



Любешівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Маневицький район

Вимкнень споживачів не заплановано.



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

Стоматологія, магазин «Автозапчастини» м.Нововолинськ

вул.Зелена, 1-15, 16А, 2-14

п-т Дружби, 31-41

вул.Світла, 1-37, 2-32

вул.Героїв УПА





Рожищенський район



1 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.

2 ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.

3 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна

4 ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище

5 ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці

с.Мар’янівка

с.Линівка

с.Малинівка с.Трилісці

с.Мар’янівка

с.Линівка

с.Малинівка

6 ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична

7 ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична

8 ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.

9 ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова

10 ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забара

с.Мирославка

с.Мильськ

с.Забара

с.Мирославка

с.Мильськ



11 ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче

с.Берегове

с.Сокіл кар’єр.

с.Духче

с.Берегове

с.Сокіл





Старовижівський район



1 ЗТП-100 09:00-17:00 будівельна база п п Тищук

смт Стара Вижівка вул Вереснева

2 КТП-269 10:00-17:00 с Секунь вул Ковельська Шевченка,Вишнева, Центральна

3 ЩТП-157

10:00-17:00 с Кукуріки вул Центральна, Набережна





Турійський район



1 ПЛ-0,4 кВ

КТП-286 Л-3 12:00-15:00 с Соловичі



2 ПЛ-0,4 кВ

КТП-253 10:00-16:30 ФОП Шворак В.К.- магазин с Ловище

3 ПЛ-0,4 кВ

КТП-110 10:00-16:30 ТзОВ « АПК Волинь» - бригада с.Сомин





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 8 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00 - 17:00м. Володимир-Волинський, вул.: Братковського 1-36, Зимнівська 55,572. 09:00 - 17:00с. Яковичі, вул.: Жовтнева, ПольоваВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 від ЩТП-227 буде виконуватись чистка траси; 9 :00 - 16:30 с. Будятичі вул. І. Франка 1-11, вул. 8-го Березня 2-32, провулок Північний 1-162 КТП-148 буде виконуватись ущільнення щита КТП;10:00 - 17:00 с. Гряди вул. Інтернаціональна 1-14, вул. Леніна 1-2, вул. І. Франка 1-6, вул. Гагаріна 1,2,2а3 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-85 буде виконуватись чистка траси;10:00 - 17:00 с. Милятин вул. Грицюка1. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 КТП-118 09:30 – 17:00 с. Качин, вул..Глинька, вул.. Зелена.2. ПЛ-0,4кВ Л-87-03 (ТП-65, 66, 217, 50,337, 59, 311, 222, 227, 61, 356, 258, 62, 64, 67, 63, 240, 396) 09:00 – 17:00 с.Пнівне: Школа, ДП «Камінь – Каширське ЛГ» (контора, пилорама), Дитсадок, СВК «Правда» (бригада, контора, млин), Скважина, ПАТ «Укртелеком» (АТС),Сільська рада (контора, будинок культури), ССТ Пнівне (контора, магазин, пекарня), Поштове відділення, ПП Поліщук В.О, ПП Шуляк А.В., ПП Фарина О.А, ПП Войтусік Л.Ф., ПП Швиднюк В.К., ПП Пігулко Н.О., ПП Відьмук Т.М., Церква, ПП Довжик А.І., ФОП Марчук В.В.,с.Винімок: ССТ Пнівне (магазин).с.Волиця: Бібліотека, Школа, Медпункт, СВК «Правда» (Ферма), ССТ Пнівне (магазин), ПП Шуляк А.В., ТзОВ «Укртаурел» (мобільна станція)с.Фаринки: Школа, ПП Довжик Н.М., ПП Нікітчук В.О., ПП Фарина А.М.с.Соснівка: Бібіотека, Школа, Медпункт, ССТ Пнівне (магазин), ПП Пігулко Л.М., Молитовний будинок с.Пнівне, с.Фаринки, с.Винімок, с.Волиця, с.Городок, с.Соснівка.1 ПC 92 Журавичі10:00-15:00ПC 92 ЖуравичіПЛ-10 кВ 92-01КТП-166 с.ЖуравичіФОП Максимчук Віктор ВасильовичКТП-341 с.ЖуравичіВідділ освіти Ківерцівської РДАКіверцівське сільське споживче товариствоСільська рада с.ЖуравичіКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"ПЛ-10кВ Л 92-03КТП-167 с.ЖуравичіПП "Дрімко"КТП-168 с.ЖуравичіСГПП `Дружба`ПрАТ "МТС УКРАЇНА"ЗТП-169 с.ЖуравичіСільська рада с.ЖуравичіСвято-Миколаївська громада УПЦ КПСільська рада с.ЖуравичіВідділ освіти Ківерцівської РДАКТП-172 с.ЖуравичіФОП Філюк Олександр ВасильовичФОП Іллюк Юрій ВасильовичКіверцівське сільське споживче товариствоУДППЗ "Укрпошта" ПАТ "Укртелеком"КТП-173 с.ЖуравичіФОП Гонтар Алла АнатоліївнаСГПП `Дружба`КТП-457 с.ЖуравичіСГПП `Дружба`ЗТП-485 с.ЖуравичіДП"Колківське лісове господарство"ПЛ-10 кВ 92-05КТП-183 с.КлубочинСГВК `Промінь`ФОП Ходорчук Лілія МиколаївнаКТП-340 с.КлубочинРелігійна громада Свято-Почаївської ікониФОП Радіон С.Я.Сільська рада с.СильноКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Відділ освіти Ківерцівської РДАКТП-453 с.ЛопатеньДП "Цуманське лісове господарство"ПC 92 ЖуравичіПЛ-10 кВ 92-01КТП-166 с.ЖуравичіКТП-341 с.ЖуравичіПЛ-10кВ Л 92-03КТП-167 с.ЖуравичіКТП-168 с.ЖуравичіЗТП-169 с.Журавичівул.Садова вул.Олімпійська,вул.Калініна,вул.Молодіжна,вул.НезалежностіКТП-172 с.Журавичівул.Садова вул.Шевенка вул.ПеремогиКТП-173 с.Журавичівул.ВечеКТП-457 с.ЖуравичіЗТП-485 с.ЖуравичіПЛ-10 кВ 92-05КТП-183 с.КлубочинКТП-340 с.Клубочинвул.Комсомольська,1-7/непарні/,2-28/парні/, вул.Комсомольська,9-25/непарні/,30-46/парні/,вул.ПартизанськаКТП-453 с.Лопатень2 КТП-154 ПЛ-0,4 9:00-17:00КТП-154с.Прилуцьке КТП-154с.Прилуцькевул.Радянська, буд.1-20вул.Квітнева,буд.1-303 КТП-365 ПЛ-0,4 9:00-17:00КТП-365 с.ПокащівРелігійна громада КТП-365 с.Покащіввул.Радянська,51-79,вул.Жовтнева,123-143/непарні/,116-144/парні/,вул.Жовтнева,101-121/непарні/,102-114/парні/,1. 9:00-17:00ЦеркваКовельське РайвоЦерква ХВЕПС/Р БілашівКовельське МТМОПАТ"Укртелеком"Вол.дирекція УДППЗСТ "Каскад-Плюс" с.Білашів2. ПС №39 «ПОВОРСЬК» ПЛ – 10 кВ Л.39-01, Л.39-02, Л.39-03,Л.39-05, Л.39-08,Л.39-10, Л.39-11,Л.39-12, Л.39-13,Л.39-149:00-17:00 СТзОВ"Заповіт"С/Р КозлиничіФОП Санько А.С.ПАТ "Дубномолоко"СТ ПоворськПАТ"Укртелеком" АТС КозлиничіКовельське Райво (школа Козлиничі)Вол.дирекція УДППЗЦеркваСТзОВ"Пісочне"Св'ято-Михайлівська церкваПАТ"Укртелеком" АТС ПісочнеКовельське Райво (школа Пісочне)С/Р ПісочнеФОП Мациборук М.С.ФОП Дерев'янчук Г.ІКовельське МТМО (ФАП Пісочне)ФГ"Ставеччина"Ковельське МТМО (ФАП Байківці)СТзОВ ім. І.ФранкаТзОВ "Віра-1"СФГ"Край"С/Р МельницяКовельське МТМО (ФАП Мирин)ФОП Білець О.Т.ПАТ"Укртелеком" (АТС Мельниця)ТзОВ "В.Прометей"ФОП Коренга Л.О.ФГ"Ставеччина"Львівська філія ПрАТ"Київстар"Ковельське СЛАТ "Тур"ФОП Польчук П. А.ФОП Горинович В.П.С/Р СитовичіВол.дирекція УДППЗСТзОВ"Колос"РГ Св.ап.Євангеліста І.БогусловаФОП Дерев'янчук Г.ІКовельське МТМО (ФАП Озірне)ТзОВ "Лістрансбуд"Фіз.ос.Лисиця О.Г.ФОП Дерев'янчук В.І.ФОП Колбасюк В.І.ПрАТ "МТС УКРАЇНА"ТублікарняФОП Горайчук В.П.ПрАТ "Поворське РТП"МПП "Гіперіон"ВАТ "Родючість"ФОП Дерев'янчук Г.ІФ.О. Боровик Л.О.ФОП Копанчук В.М.ФОП Басиста О.М.Львівська залізницяКовельське СЛАТ "Тур"Вол-Волинська КЕВФОП Копанчук В.М.ФОП Федорук Г.Ю.ФОП Гриценюк Л.Р.ПАТ "Дубномолоко"ФОП Данилюк І.П.ФОП Горайчук В.П.Райкультвідділ Ков.РДА (музична школа Поворськ)Св'ято-Покровська церква УПЦ КПСТзОВ"Любисток"Ковельське МТМО (ФАП Ломачанка)СТзОВ"Заповіт"Ковельське МТМО (ФАП Луківка)С/Р КозлиничіФОП Санько А.С.Ковельське МТМО (ФАП Гривятки)СТзОВ "Васюти"С/Р УховецькФОП Іллюх В.П.Св'ято-Троїцька громада УПЦ КПЛьвівська філія ПрАТ"Київстар"ФОП Ткачук Т.С. с.Козлиничіс.Пісочнес.Байківціс.Радошинс.Миринс.Кривлинс.Мельницяс.Поворськс.Ситовичіс.Підріжжяс.Озірнес.Гулівкас.Заячівкас.Ломачанкас.Луківкас.УховецькВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. 10:00 – 16:00с. Одеради вул. Набережна1 ПЛ 04кВ ЩТП-526 9:00-17:00мЛюбомль вул ГрушевськогоУкр армії Бірківська2 ПЛ 04кВ ЩТП5189:00-17:00 с.Висоцьк3 ПЛ 04кВ КТП 2209:00-17:00 смт. Шацьк вул; 8Березня, 17Вересня, 1Травня, Вишнева, Б. Хмельницького, ПрироднаВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. 09:00-17:00Стоматологія, магазин «Автозапчастини» м.Нововолинськвул.Зелена, 1-15, 16А, 2-14п-т Дружби, 31-41вул.Світла, 1-37, 2-32вул.Героїв УПА1 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.2 ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.3 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна4 ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище5 ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісціс.Мар’янівкас.Линівкас.Малинівка с.Трилісціс.Мар’янівкас.Линівкас.Малинівка6 ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична7 ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична8 ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.9 ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова10 ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забарас.Мирославкас.Мильськс.Забарас.Мирославкас.Мильськ11 ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духчес.Береговес.Сокіл кар’єр.с.Духчес.Береговес.Сокіл1 ЗТП-100 09:00-17:00 будівельна база п п Тищуксмт Стара Вижівка вул Вереснева2 КТП-269 10:00-17:00 с Секунь вул Ковельська Шевченка,Вишнева, Центральна3 ЩТП-15710:00-17:00 с Кукуріки вул Центральна, Набережна1 ПЛ-0,4 кВКТП-286 Л-3 12:00-15:00 с Соловичі2 ПЛ-0,4 кВКТП-253 10:00-16:30 ФОП Шворак В.К.- магазин с Ловище3 ПЛ-0,4 кВКТП-110 10:00-16:30 ТзОВ « АПК Волинь» - бригада с.Сомин

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