Священник розповів, чому категорично не можна працювати у неділю та святкові дні





За правилами, перед вечірньою напередодні свята або недільного дня будь-яка робота припиняється, - йдеться на сайті



Як стверджує преподобний Паїсій Святогорець, краще, якщо це можливо, попрацювати довше в попередній день, щоб під час і після святкової вечірні не працювати. Якщо хтось при надзвичайній необхідності зробить якусь нескладну справу ближче до вечора в самий недільний і святковий день, то це інша річ. Але і така легка робота повинна відбуватися з міркуванням.



У старі часи селяни, які працювали у полі, почувши благовіст до вечірні, припиняли роботу.



Те ж саме робили і жінки, які по-сусідськи збиралися з рукоділлям біля своїх будинків. Вони піднімалися з лавок і відкладали в сторону в'язання або іншу роботу. І Бог їх благословляв. Вони були здорові і раділи життю.



Він зауважує, зараз люди скасували свята, пішли від Бога і Церкви, але в кінцевому підсумку вони витрачають всі зароблені гроші на лікарів і медзаклади.



"Якось до мене в келію прийшов один батько і сказав:



«Моя дитина часто хворіє, і лікарі не можуть зрозуміти що з ним». — «Припини працювати по неділях і все владнається», — відповів я йому.



І дійсно, він послухався і його малюк більше не хворів. Я завжди даю мирянам пораду припинити працювати по неділях і святкових днях, щоб на них не сипалися біди. Впорядкувати свою роботу можуть всі. Вся основа — в духовній чуйності. Якщо є ця чуйність, то в будь-якій ситуації знаходиться вихід. І якщо цей вихід спричинить за собою якийсь малий збиток, то благословення, яке отримають ці люди, буде подвійним. Однак багато хто цього не розуміють і не ходять по неділях і святкових днях навіть на Божественну Літургію", - розповів преподобний.



За переконаннями священника, божественна літургія освячує людину.



"Якщо християнин не йде в неділю до церкви, то як він буде освячений? Але, на жаль, люди потихеньку йдуть до того, щоб ні від свят, <ні від Передання> нічого не залишилося. Бачиш як: для того, щоб забулися святі, змінюють навіть християнські імена. Василику перетворюють в Віку. З Зої роблять Зозо …! Придумали «свято матері», перше травня, перше квітня… Скоро скажуть: сьогодні «день артишоку», завтра — «свято кипариса», післязавтра - пам'ять винахідника атомної бомби або того, хто придумав футбол", - зазначив преподобний Паїсій Святогорець.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За словами священника, на тих людей, які працюють щонеділі і у святкові дні, сипляться хворобu та бідu.За правилами, перед вечірньою напередодні свята або недільного дня будь-яка робота припиняється, - йдеться на сайті "Православної Волині". Як стверджує преподобний, краще, якщо це можливо, попрацювати довше в попередній день, щоб під час і після святкової вечірні не працювати. Якщо хтось при надзвичайній необхідності зробить якусь нескладну справу ближче до вечора в самий недільний і святковий день, то це інша річ. Але і така легка робота повинна відбуватися з міркуванням.У старі часи селяни, які працювали у полі, почувши благовіст до вечірні, припиняли роботу.Те ж саме робили і жінки, які по-сусідськи збиралися з рукоділлям біля своїх будинків. Вони піднімалися з лавок і відкладали в сторону в'язання або іншу роботу. І Бог їх благословляв. Вони були здорові і раділи життю.Він зауважує, зараз люди скасували свята, пішли від Бога і Церкви, але в кінцевому підсумку вони витрачають всі зароблені гроші на лікарів і медзаклади."Якось до мене в келію прийшов один батько і сказав:«Моя дитина часто хворіє, і лікарі не можуть зрозуміти що з ним». — «Припини працювати по неділях і все владнається», — відповів я йому.І дійсно, він послухався і його малюк більше не хворів. Я завжди даю мирянам пораду припинити працювати по неділях і святкових днях, щоб на них не сипалися біди. Впорядкувати свою роботу можуть всі. Вся основа — в духовній чуйності. Якщо є ця чуйність, то в будь-якій ситуації знаходиться вихід. І якщо цей вихід спричинить за собою якийсь малий збиток, то благословення, яке отримають ці люди, буде подвійним. Однак багато хто цього не розуміють і не ходять по неділях і святкових днях навіть на Божественну Літургію", - розповів преподобний.За переконаннями священника, божественна літургія освячує людину."Якщо християнин не йде в неділю до церкви, то як він буде освячений? Але, на жаль, люди потихеньку йдуть до того, щоб ні від свят, <ні від Передання> нічого не залишилося. Бачиш як: для того, щоб забулися святі, змінюють навіть християнські імена. Василику перетворюють в Віку. З Зої роблять Зозо …! Придумали «свято матері», перше травня, перше квітня… Скоро скажуть: сьогодні «день артишоку», завтра — «свято кипариса», післязавтра - пам'ять винахідника атомної бомби або того, хто придумав футбол", - зазначив преподобний Паїсій Святогорець.

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