Під час пожежі у волинському селі загинула жінка. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі У ДСНС у Волинській області.



7 жовтня о 00:20 диспетчера ДСНС повідомили, що у селі Кремеш спалахнула дерев’яна літня кухня.



Приборкали вогонь працівники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Локачі та місцевої пожежної команди села Привітне.



У ході гасіння на місці пожежі виявили тіло громадянки 1932 р.н.



Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.

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