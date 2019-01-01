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Під час пожежі у волинському селі загинула жінка. ФОТО

Під час пожежі у волинському селі загинула жінка. ФОТО
У селі Кремеш Локачинського району горіла дерев'яна літня кухня. У пожежі загинула жінка.

Про це повідомили у пресслужбі У ДСНС у Волинській області.

7 жовтня о 00:20 диспетчера ДСНС повідомили, що у селі Кремеш спалахнула дерев’яна літня кухня.

Приборкали вогонь працівники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Локачі та місцевої пожежної команди села Привітне.

У ході гасіння на місці пожежі виявили тіло громадянки 1932 р.н.

Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.

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Теги: пожежа, Волинь, смерть
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