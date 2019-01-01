Під час пожежі у волинському селі загинула жінка. ФОТО
Сьогодні, 15:56
У селі Кремеш Локачинського району горіла дерев'яна літня кухня. У пожежі загинула жінка.
Про це повідомили у пресслужбі У ДСНС у Волинській області.
7 жовтня о 00:20 диспетчера ДСНС повідомили, що у селі Кремеш спалахнула дерев’яна літня кухня.
Приборкали вогонь працівники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Локачі та місцевої пожежної команди села Привітне.
У ході гасіння на місці пожежі виявили тіло громадянки 1932 р.н.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.
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Про це повідомили у пресслужбі У ДСНС у Волинській області.
7 жовтня о 00:20 диспетчера ДСНС повідомили, що у селі Кремеш спалахнула дерев’яна літня кухня.
Приборкали вогонь працівники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Локачі та місцевої пожежної команди села Привітне.
У ході гасіння на місці пожежі виявили тіло громадянки 1932 р.н.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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