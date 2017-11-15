У селі на Волині горіла пилорама
Сьогодні, 16:01
В селі Комарове Маневицького району горіла цегляна будівля недіючої пилорами.
Пожежа трапилась 6 жовтня о 18:32, - пише ДСНС України у Волинській області.
Ліквідували пожежу о 20:40 рятувальники міста Маневичі та місцевих пожежних команд сіл Колки, Старий Чорторійськ, Цміни.
Ймовірна причина пожежі – недолік конструкцій, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
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Пожежа трапилась 6 жовтня о 18:32, - пише ДСНС України у Волинській області.
Ліквідували пожежу о 20:40 рятувальники міста Маневичі та місцевих пожежних команд сіл Колки, Старий Чорторійськ, Цміни.
Ймовірна причина пожежі – недолік конструкцій, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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