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У селі на Волині горіла пилорама

У селі на Волині горіла пилорама
В селі Комарове Маневицького району горіла цегляна будівля недіючої пилорами.

Пожежа трапилась 6 жовтня о 18:32, - пише ДСНС України у Волинській області.

Ліквідували пожежу о 20:40 рятувальники міста Маневичі та місцевих пожежних команд сіл Колки, Старий Чорторійськ, Цміни.

Ймовірна причина пожежі – недолік конструкцій, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

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Теги: пожежа, будівля
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