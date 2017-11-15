У селі на Волині горіла пилорама





Пожежа трапилась 6 жовтня о 18:32, - пише ДСНС України у Волинській області.



Ліквідували пожежу о 20:40 рятувальники міста Маневичі та місцевих пожежних команд сіл Колки, Старий Чорторійськ, Цміни.



Ймовірна причина пожежі – недолік конструкцій, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Комарове Маневицького району горіла цегляна будівля недіючої пилорами.Пожежа трапилась 6 жовтня о 18:32, - пише ДСНС України у Волинській області.Ліквідували пожежу о 20:40 рятувальники міста Маневичі та місцевих пожежних команд сіл Колки, Старий Чорторійськ, Цміни.Ймовірна причина пожежі – недолік конструкцій, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію