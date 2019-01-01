У селі на Волині згорів хлів із тваринами





Пожежа трапилася 7 жовтня о 03:16 виникла пожежа в цегляній господарській споруді, - інформує пресслужба



На місце події прибули працівники 1-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька та 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці, які ліквідували вогонь о 05:57.



Вогонь знищив покрівлю та перекриття повністю, речі домашнього вжитку, три тонни соломи та навіть свійські тварини.



Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.



Головне фото - ілюстративне.



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