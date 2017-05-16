Скандал у Тернополі: патрульний підробив лікарняний і поїхав на заробітки до Польщі





Наразі в поліції з'ясовують, хто виписав липову довідку - пише



З Тернопільщини багато працездатних українців їздять на заробітки за кордон. Більшість – до Польщі. Саме там, на одному з будівництв, земляки впізнали поліцейського.



"Всіх патрульних, виявилося так, що знають водії в обличчя. Люди його впізнали і задали питання нам тут у Тернополі або він ще працює, тому що було дивно, що він там будівництві", – розповідає Андрій Обьєщік, директор ГО "Протидія корупції та моніторинг екології" Скеля".



Як виявилося, коли тернопільського патрульного помітили в Польщі, він нібито був на лікарняному.



Інформацію, яку зібрав про поліцейського, Андрій повідомив громадській раді при обласному управлінні Нацполіції. Керівник патрульних заявляє, що його підлеглий – ще у відпустці. Але службову перевірку почали.



"Наразі призначена перевірка службова, де включені відповідні інші структурні підрозділи і час у нас є, проведемо. Зараз людина ще перебуває у відпустці", – каже Богдан Шевчук, начальник патрульної поліції в Тернопільській області.



У відомчій медустанові – теж переполох. Шукають того, хто виписав липовий лікарняний.



"На сьогоднішній день ведеться службове розслідування за даним фактом і це все, що я можу на сьогоднішній день вам сказати", – зазначила Ірина Смоляк, в. о. начальника територіального медичного об'єднання МВС України в Тернопільській області.



Перевіряють – чи не підроблені службові документи. А ще припускають – це може бути і шахрайство.



"Хтось підробляв документи, хтось шахрайським способом хотів отримати якусь заробітну плату окремо. Тобто тут, якщо мова йде про якесь шахрайство, то він у змові з жінкою і з керівництвом патрульної поліції, якщо його вина доведена", – каже Андрій Обьєщик, директор ГО" Протидія корупції та моніторинг екології" Скеля".



Але одночасно тернопільські борці з корупцією визнають, що патрульна служба переживає не найкращі часи. Брак кадрів збільшує навантаження на рядових працівників. Відомо також, що у правоохоронця, який вирушив за кордон на заробітки, дружина зараз в декретній відпустці.



"Дотримуюся позиції начальника обласної поліції Олександра Богомола, що від хорошого життя людина не поїхала б на заробітки під час відпустки, а поїхала б з родиною кудись відпочивати", – каже Олексій Станько, голова обласного центру організації громадського союзу "Громадський рух" Хвиля".



Службові розслідування в лікарні і в управлінні поліції триватимуть до середини жовтня.

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