Скандал у Тернополі: патрульний підробив лікарняний і поїхав на заробітки до Польщі
Сьогодні, 17:19
У Тернополі патрульний взяв лікарняний, а сам – поїхав до Польщі працювати на будівництві. Там його впізнали земляки.
Наразі в поліції з'ясовують, хто виписав липову довідку - пише "Сьогодні".
З Тернопільщини багато працездатних українців їздять на заробітки за кордон. Більшість – до Польщі. Саме там, на одному з будівництв, земляки впізнали поліцейського.
"Всіх патрульних, виявилося так, що знають водії в обличчя. Люди його впізнали і задали питання нам тут у Тернополі або він ще працює, тому що було дивно, що він там будівництві", – розповідає Андрій Обьєщік, директор ГО "Протидія корупції та моніторинг екології" Скеля".
Як виявилося, коли тернопільського патрульного помітили в Польщі, він нібито був на лікарняному.
Інформацію, яку зібрав про поліцейського, Андрій повідомив громадській раді при обласному управлінні Нацполіції. Керівник патрульних заявляє, що його підлеглий – ще у відпустці. Але службову перевірку почали.
"Наразі призначена перевірка службова, де включені відповідні інші структурні підрозділи і час у нас є, проведемо. Зараз людина ще перебуває у відпустці", – каже Богдан Шевчук, начальник патрульної поліції в Тернопільській області.
У відомчій медустанові – теж переполох. Шукають того, хто виписав липовий лікарняний.
"На сьогоднішній день ведеться службове розслідування за даним фактом і це все, що я можу на сьогоднішній день вам сказати", – зазначила Ірина Смоляк, в. о. начальника територіального медичного об'єднання МВС України в Тернопільській області.
Перевіряють – чи не підроблені службові документи. А ще припускають – це може бути і шахрайство.
"Хтось підробляв документи, хтось шахрайським способом хотів отримати якусь заробітну плату окремо. Тобто тут, якщо мова йде про якесь шахрайство, то він у змові з жінкою і з керівництвом патрульної поліції, якщо його вина доведена", – каже Андрій Обьєщик, директор ГО" Протидія корупції та моніторинг екології" Скеля".
Але одночасно тернопільські борці з корупцією визнають, що патрульна служба переживає не найкращі часи. Брак кадрів збільшує навантаження на рядових працівників. Відомо також, що у правоохоронця, який вирушив за кордон на заробітки, дружина зараз в декретній відпустці.
"Дотримуюся позиції начальника обласної поліції Олександра Богомола, що від хорошого життя людина не поїхала б на заробітки під час відпустки, а поїхала б з родиною кудись відпочивати", – каже Олексій Станько, голова обласного центру організації громадського союзу "Громадський рух" Хвиля".
Службові розслідування в лікарні і в управлінні поліції триватимуть до середини жовтня.
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Наразі в поліції з'ясовують, хто виписав липову довідку - пише "Сьогодні".
З Тернопільщини багато працездатних українців їздять на заробітки за кордон. Більшість – до Польщі. Саме там, на одному з будівництв, земляки впізнали поліцейського.
"Всіх патрульних, виявилося так, що знають водії в обличчя. Люди його впізнали і задали питання нам тут у Тернополі або він ще працює, тому що було дивно, що він там будівництві", – розповідає Андрій Обьєщік, директор ГО "Протидія корупції та моніторинг екології" Скеля".
Як виявилося, коли тернопільського патрульного помітили в Польщі, він нібито був на лікарняному.
Інформацію, яку зібрав про поліцейського, Андрій повідомив громадській раді при обласному управлінні Нацполіції. Керівник патрульних заявляє, що його підлеглий – ще у відпустці. Але службову перевірку почали.
"Наразі призначена перевірка службова, де включені відповідні інші структурні підрозділи і час у нас є, проведемо. Зараз людина ще перебуває у відпустці", – каже Богдан Шевчук, начальник патрульної поліції в Тернопільській області.
У відомчій медустанові – теж переполох. Шукають того, хто виписав липовий лікарняний.
"На сьогоднішній день ведеться службове розслідування за даним фактом і це все, що я можу на сьогоднішній день вам сказати", – зазначила Ірина Смоляк, в. о. начальника територіального медичного об'єднання МВС України в Тернопільській області.
Перевіряють – чи не підроблені службові документи. А ще припускають – це може бути і шахрайство.
"Хтось підробляв документи, хтось шахрайським способом хотів отримати якусь заробітну плату окремо. Тобто тут, якщо мова йде про якесь шахрайство, то він у змові з жінкою і з керівництвом патрульної поліції, якщо його вина доведена", – каже Андрій Обьєщик, директор ГО" Протидія корупції та моніторинг екології" Скеля".
Але одночасно тернопільські борці з корупцією визнають, що патрульна служба переживає не найкращі часи. Брак кадрів збільшує навантаження на рядових працівників. Відомо також, що у правоохоронця, який вирушив за кордон на заробітки, дружина зараз в декретній відпустці.
"Дотримуюся позиції начальника обласної поліції Олександра Богомола, що від хорошого життя людина не поїхала б на заробітки під час відпустки, а поїхала б з родиною кудись відпочивати", – каже Олексій Станько, голова обласного центру організації громадського союзу "Громадський рух" Хвиля".
Службові розслідування в лікарні і в управлінні поліції триватимуть до середини жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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