Волинські лікарі розвінчали міфи про вакцинацію





Про це йдеться у



Відтак, медики розвінчали такі міфи:



1. Здоровим вакцинуватися не потрібно, ВООЗ рекомендує щеплення від грипу всім людям, старшим за 6 місяців.

Чим вищий показник вакцинованих мешканців на конкретній території - тим вищі шанси формування колективного імунітету.



2. Якщо щеплення не зробили у жовтні, перед початком епідеміологічного сезону, то немає сенсу робити його пізніше. Звісно, краще зробити щеплення в жовтні, але якщо вакцинуватися пізніше, то вона також буде діяти і захищати.



3. Дітям не можна робити щеплення від грипу.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує вакцинувати всіх людей, віком від 6 місяців.



4. Одне щеплення від грипу захищає на все життя.

Щороку штами грипу змінюються. І склад вакцин також щороку змінюється, щоб захищати вас від штаму, який буде актуальний саме в цьому сезоні. Вчені щороку аналізують дані більше, ніж зі 100 країн, щоб зробити точний прогноз щодо актуального штаму грипу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лікарі медичного центру "Благомед" спростували міфи про вакцинацію проти грипу.Про це йдеться у спільноті медзакладу на сторінці у Facebook.Відтак, медики розвінчали такі міфи:1. Здоровим вакцинуватися не потрібно, ВООЗ рекомендує щеплення від грипу всім людям, старшим за 6 місяців.Чим вищий показник вакцинованих мешканців на конкретній території - тим вищі шанси формування колективного імунітету.2. Якщо щеплення не зробили у жовтні, перед початком епідеміологічного сезону, то немає сенсу робити його пізніше. Звісно, краще зробити щеплення в жовтні, але якщо вакцинуватися пізніше, то вона також буде діяти і захищати.3. Дітям не можна робити щеплення від грипу.Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує вакцинувати всіх людей, віком від 6 місяців.4. Одне щеплення від грипу захищає на все життя.Щороку штами грипу змінюються. І склад вакцин також щороку змінюється, щоб захищати вас від штаму, який буде актуальний саме в цьому сезоні. Вчені щороку аналізують дані більше, ніж зі 100 країн, щоб зробити точний прогноз щодо актуального штаму грипу.

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